Thần Tài trợ lực: 3 con giáp tràn đầy hứng khởi, công việc khởi sắc, tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy, tình duyên trọn vẹn như mong đợi sau ngày 21/7

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 20:22

Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuổi Dần

Tuổi Dần làm việc hăng say và chăm chỉ nhờ cát tinh Thiên Ấn che chở. Bạn làm gì cũng tự tin và đó chính là yếu tố tiên quyết giúp con giáp này sớm gặt hái được thành công. Nếu biết nhân cơ hội này thừa thắng xông lên thì bạn sẽ còn nhận được nhiều may mắn hơn nữa. Cũng cần nhắc nhở tuổi Dần dù đang có ưu thế nhưng cũng không nên vì thế mà đề cao mình quá hoặc ngủ quên trên chiến thắng, kẻo điều đó rất dễ gây ra rắc rối cho bản thân bạn. Vì vậy hãy luôn giữ thái độ cầu tiến, ham học hỏi sẽ không bao giờ hối hận vì những nỗ lực này.

 

Còn có cả ngũ hành tương sinh hỗ trợ nên vận trình tình cảm khá êm đẹp, gia đạo an yên, vợ chồng có được sự thông cảm và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân tuy vẫn chưa tìm được mảnh ghép còn lại nhưng vẫn tràn ngập sự tích cực, tỏa sáng theo cách riêng của mình, điều đó sẽ sớm đem đào hoa tới cho bạn.

Thần Tài trợ lực: 3 con giáp tràn đầy hứng khởi, công việc khởi sắc, tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy, tình duyên trọn vẹn như mong đợi sau ngày 21/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão vướng phải nhiều khó khăn bất ngờ, thậm chí trong cả những nhiệm vụ tưởng chừng đã quá quen thuộc. Vì thế, con giáp này không được chủ quan, lơ là. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu một công việc mới, bởi bản mệnh sẽ không thể lường trước những khó khăn mình sẽ gặp phải. Tốt nhất, con giáp này hãy tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu hơn về vấn đề trước khi bắt tay vào làm.

Thủy sinh Mộc, chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi là điểm sáng trong vận trình của bản mệnh. Người độc thân có thể nhận được lời mời làm quen của một người nào đó. Nếu đối phương là người đáng tin cậy thì hãy cho người đó một cơ hội nhé.

Thần Tài trợ lực: 3 con giáp tràn đầy hứng khởi, công việc khởi sắc, tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy, tình duyên trọn vẹn như mong đợi sau ngày 21/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ nhận được tin vui bất ngờ trong sự nghiệp, đặc biệt là đối với những người làm công việc kế toán, ngân hàng hoặc tài chính. Mọi việc diễn ra thuận lợi và đạt được kết quả như mong đợi, đàm phán và giao dịch thành công. Tuy nhiên, vận may tài lộc có chút không tốt, có dấu hiệu tiêu tốn tiền bạc. Tuổi Thìn cần cẩn thận khi ra đường để tránh cướp giật hoặc vi phạm luật giao thông. Hãy tránh việc đi xa và không mang quá nhiều tiền trong người.

Vận trình tình cảm ổn định, có thể nhiều người đang nghĩ đến chuyện cưới xin. Tuy nhiên, tuổi Thìn cần cố gắng giữ được sự rõ ràng giữa cuộc sống riêng tư và công việc.

Thần Tài trợ lực: 3 con giáp tràn đầy hứng khởi, công việc khởi sắc, tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy, tình duyên trọn vẹn như mong đợi sau ngày 21/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

PHÁT TÀI: 3 con giáp quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, sự nghiệp thăng quan tiến chức, thu nhập cải thiện đáng kể, tìm thấy một nửa của mình sau ngày 27/7

PHÁT TÀI: 3 con giáp quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, sự nghiệp thăng quan tiến chức, thu nhập cải thiện đáng kể, tìm thấy một nửa của mình sau ngày 27/7

Những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 42 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 2 giờ 42 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt