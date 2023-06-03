Tuổi Sửu được khuyên nên thể hiện chính kiến của mình về các vấn đề quan trọng. Khi có quan điểm riêng và mạnh dạn trình bày, bản mệnh sẽ có vị thế khác biệt hơn hẳn so với việc chỉ là một nhân vật mờ nhạt. Vận tài lộc của tuổi Sửu khá may mắn. Có người được tăng lương tăng thưởng, kinh doanh có lãi, hoặc trúng thưởng một khoản đáng kể nhờ trò đỏ đen. Nhìn chung túi tiền của con giáp này khá rủng rỉnh.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của Sửu không được suôn sẻ. Lúc mới yêu, bản mệnh tin rằng đối phương chính là người phù hợp nhất với mình. Thế nhưng lâu dần bản mệnh nhận ra người ấy không còn quan tâm, chiều chuộng mình như thuở ban đầu nữa.

Tuổi Dần đưa ra được nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất vốn có. Đồng nghiệp và cấp trên cũng luôn tạo điều kiện để bản mệnh sáng tạo, nhờ vậy con giáp này càng thêm tích cực. Bản mệnh có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng cách tập lắng nghe nhiều và quan sát nhiều hơn trước khi phát biểu. Điều đó sẽ giúp tuổi Dần hình thành sự chắc chắn, tránh được rất nhiều rắc rối không đáng.

Trên phương diện tình cảm, người đã có đôi sẽ có một ngày ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Con giáp này và nửa kia đang trong giai đoạn mặn nồng, lúc nào cũng nghĩ đến nhau, điều này khiến nhiều người phải ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Tài che chở, người tuổi Mão không phải lo đến chuyện chi tiêu trong ngày hôm nay. Thậm chí, còn có người phát tài dựa vào may mắn. Khoản tiền từ trên trời rơi xuống ấy khiến bạn có thể thoải mái mua sắm mọi thứ mình mong muốn. Tuy nhiên, nếu chỉ tiêu xài lãng phí thì khoản tiền lớn đến đâu cũng sẽ không cánh mà bay. Khi có tiền trong tay, bạn nên có cách tiết kiệm hoặc đầu tư hợp lý, như vậy thì tiền mới đẻ ra tiền, bạn mới có thể phát triển bền vững được.



Bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm