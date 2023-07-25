Thần Tài tiên tri: 3 con giáp vận khí cao trào, danh lợi song toàn, tiền bạc rủng rỉnh, tận hưởng cuộc sống sung túc bắt đầu từ ngày mai 26/7

Tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là các ngành bác sĩ, kỹ thuật và nghệ thuật. Bạn của họ khôn khéo và mưu lược, giúp họ không bị bắt nạt hay bắt bẻ trong công việc. Tuy nhiên, họ cần hạn chế ăn nói thẳng thắn để tránh gây cản trở cho sự phát triển công danh. Tài lộc không quá dồi dào, nhưng vẫn đủ để chi tiêu thoải mái và không cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định,và họ nên tranh thủ kiếm thêm tiền.

Con giáp này dễ kết bạn và làm quen nhờ tính tình thoải mái và không quá nghiêm túc. Trong chuyện tình duyên, không cần vội vàng, vì muộn mà gặp đúng người còn hơn vội vàng rồi lại phải tan vỡ.

Thiên Quan giáng họa dễ nảy sinh rắc rối gây ảnh hưởng nặng nề tới thị phi, uy tín làm ăn của Thân. Con giáp khôn ngoan này dù luồn lách giỏi cỡ nào cũng không tránh được sự soi mói của tiểu nhân. Thương trường là chiến trường, khuyên bạn nên lấy uy tín xây dựng thương hiệu. Về tài vận, tuổi Thân nên suy nghĩ lạc quan một chút, vì mong cầu của bạn quá lớn nên làm ra bao nhiêu tiền cũng thấy không đủ. Đừng để tâm tư hỗn loạn và không biết điều gì là nên làm trong lúc cấp bách, bạn phải tham khảo ý kiến của người thân.

Vận trình tình cảm ở mức bình ổn nhờ hai hành Kim tương hòa. Ngoại hình xinh đẹp rất quan trọng, nhưng sống đẹp còn quan trọng hơn nhiều nên đừng quá để tâm đến ngoại hình của mình. Người có duyên thì ắt sẽ tìm đến bạn, bớt mong chờ thì sẽ bớt đau đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan cho thấy sự nghiệp của tuổi Dậu đang đạt được nhiều bước tiến khá tốt. Con giáp này làm chủ vận trình của mình, sẵn sàng tiến về phía trước không quản ngại khó khăn. Sự nhiệt tình và tham vọng của bạn đã dẫn bạn đi đúng hướng, tiến gần hơn tới cái đích mình muốn.

Vận trình tình cảm cũng đang khá tốt đẹp, gia đình đầm ấm yên vui, người thân không chỉ là chỗ dựa về mặt tinh thần mà còn là hậu phương vững chắc, luôn quan tâm, đưa ra lời khuyên kịp thời mỗi khi con giáp này gặp khó khăn hay vấp ngã.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm