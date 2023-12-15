Thần Tài thổi bay vận xui cho 3 con giáp đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12: Hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường, tài chính tăng phi mã

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền bạc đủ đầy, nhanh chóng đổi đời đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trời sinh đa phần là những con người chịu thương, chịu khó, luôn cố gắng hết sức để làm tốt nhất công việc của mình. Họ ít khi than phiền hay kể khổ với ai, song một khi cảm thấy áp lực đã vượt quá giới hạn, họ sẽ dứt khoát từ bỏ hiện tại và dũng cảm đi tìm một công việc phù hợp hơn với mình. 

Trong thời gian trước tài vận của tuổi Sửu được đánh giá ở mức trung bình. Tuy nhiên, đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12, tuổi Sửu đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt, họ còn có nhiều tháng hanh thông rải đều từ đầu năm đến cuối năm, đem đến cho họ nhiều cơ hội làm ăn tuyệt vời để kiếm tiền, làm giàu. 

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm thời điểm này, tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất, nếu biết nắm bắt thì tiền bạc sẽ tự tìm đến tận nhà. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ gặp may mắn bất ngờ đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12 nên hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhé. 

Thần Tài thổi bay vận xui cho 3 con giáp đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12: Hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường, tài chính tăng phi mã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12 là thời gian có nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý. Ngay lúc này bản mệnh Tý sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, giúp họ có đủ điều kiện mua sắm những thứ mình muốn từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Đó có thể là 1 thiết bị máy tính, cũng có thể là 1 món đồ đạc mới.

Vào thời điểm này không chỉ tài vận mà vận đào hoa nở rộ, những người tuổi Tý độc thân cần nắm bắt cơ hội vì họ sẽ gặp gỡ 1 người mới, có thể mở ra 1 tình bạn thú vị giữa 2 bạn.

Thần Tài thổi bay vận xui cho 3 con giáp đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12: Hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường, tài chính tăng phi mã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12, có Lục Hợp quý nhân trợ mệnh, vận trình ngày mới của tuổi Mão có nhiều cát lành. Phương diện tài lộc cũng cải thiện hơn nhiều. May mắn không chỉ đến với người làm công ăn lương mà con giáp này nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh cũng gặp thời phát tài, có của ăn của để, tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa. Lúc này người tuổi Mão đừng quên tiết kiệm cho mình một khoản để đề phòng lúc cấp bách nhé

Tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài sau một đêm đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12. Lúc này, bản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa, giúp mệnh chủ tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng, đúng như những gì bản thân luôn mong ước từ lâu.

Cuộc sống đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12 có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để qua năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Thần Tài thổi bay vận xui cho 3 con giáp đúng 5h sáng thứ Bảy ngày 16/12: Hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường, tài chính tăng phi mã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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