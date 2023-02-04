Thần Tài 'sủng ái', 3 con giáp từ 12h ngày 4/2 gánh lộc mỏi vai, ngồi trên núi vàng, hỷ sự hân hoan, trăm điều cát lành

Những buồn vui tháng cũ đã qua, từ 12h trưa ngày 4/2 Tuất sẽ gặp khá nhiều niềm vui và may mắn. Mặc dù sẽ có thách thức và áp lực mới nhưng tuổi Tuất đừng quá lo lắng vì Thần May Mắn đang đến gõ cửa trước hiên nhà bạn rồi. Tất cả những rắc rối, muộn phiền sẽ được giải quyết êm xuôi, trời yên biển lặng để tuổi Tuất lại thong dong căng buồm ra khơi.

Ngoài ra, từ 12h trưa ngày 4/2 những người tuổi Tuất có thể được đề bạt lên chức vị cao hơn. Tuy nhiên, tuổi Tuất cần phải học cách kiên nhẫn và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh; điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc của tuổi Tuất đấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ may mắn trong công việc, có nhiều ý tưởng mới mẻ được cấp trên phê duyệt và đây là tín hiệu mừng giúp Ngọ khẳng định năng lực, vị trí với sếp. Cơ hội lớn sắp đến với bản mệnh.

Từ 12h trưa ngày 4/2, tài chính của Ngọ ổn định. Người làm kinh doanh công việc phất lên như diều gặp gió nhờ có đối tác tốt. Có vẻ như Ngọ đã tìm đúng người để kết hợp làm ăn rồi.

Người đang có tình yêu sẽ lên hương. Người ấy luôn quan tâm yêu thương Ngọ và có thể sẽ có bất ngờ lớn như tỏ tình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cần cù, chịu khó. Tuy không tài năng hơn người nhưng con giáp này lại ham học hỏi. Họ giàu năng lực lãnh đạo và có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Con giáp tuổi này đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Bắt đầu từ 12h trưa ngày 4/2, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

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