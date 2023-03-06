Thần Tài sẽ liên tục gõ cửa 3 con giáp này, giàu sang tột đỉnh, may mắn ngút trời trong 10 ngày cuối cùng tháng 2 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 08:11

Dù hiện tại đang vất vả, khó khăn đến đâu chỉ cần bước sang 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, những con giáp sau sẽ tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sung sướng hơn người.

Tuổi Thìn

Nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Thìn sẽ có một năm đại phát. Bước sang 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp họ không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

Thìn hãy phát huy sự khôn khéo, biết cách ứng xử của mình để lộc lá thêm vượng. Nếu kinh doanh riêng, bạn hãy mạnh dạn đầu tư bởi mỗi khoản tiền bạn bỏ ra đều mang đến cho bạn nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tài vận đỏ như son, tình duyên của Thìn cũng phơi phới, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón chào một nửa như ý đến với đời mình.

Thần Tài sẽ liên tục gõ cửa 3 con giáp này, giàu sang tột đỉnh, may mắn ngút trời trong 10 ngày cuối cùng tháng 2 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý đừng dại ‘khôn vặt’ kẻo rước họa vào mình, hãy trung thực, tử tế để được quý nhân thương yêu. Trong công việc, Tý đừng so đo tính toán với đồng nghiệp, hãy nỗ lực hết mình rồi cấp trên sẽ nhìn thấy cống hiến của bạn. Chỉ cần vững tâm, may mắn, thành công sẽ sớm mỉm cười với Tý trong 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch.

Vận số của người tuổi Tý sẽ càng vượng phát, chỉ cần nằm duỗi chân tiền cũng tự chui vào ví ầm ầm như thác đổ. Dù bận rộn với công việc, Tý cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc gia đình, hỏi han bố mẹ. Tuy không thể hỗ trợ vật chất, nhưng người thân sẽ cho bạn những lời khuyên chân thành, tình cảm ấm áp để bạn có động lực vượt qua tất cả.

Thần Tài sẽ liên tục gõ cửa 3 con giáp này, giàu sang tột đỉnh, may mắn ngút trời trong 10 ngày cuối cùng tháng 2 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi có nói, đúng 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Dần khá sáng, cộng thêm Tam Hội cục nâng đỡ giúp Tý làm đâu thắng đó, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Dần phải cẩn thận với hung tinh quấy nhiễu, hãy tự giữ mình trước những thị phi và cảnh giác trước người ngoài. Đừng giục tốc kẻo bất đạt, cũng đừng quá tin người nếu không sẽ bị lợi dụng tiền bạc, uy tín mà không hề hay biết.

Thần Tài sẽ liên tục gõ cửa 3 con giáp này, giàu sang tột đỉnh, may mắn ngút trời trong 10 ngày cuối cùng tháng 2 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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