Thần tài rót lộc: 3 tuổi may mắn nhất trong thứ 7 (23/7), vạn sự gặp hung hóa cát, tiền của ùa về như thác, sự nghiệp thăng hoa, chẳng mấy chốc trở thành đại gia

Với người làm công ăn lương, con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh có nhiều khởi sắc. Bạn nhận được sự ưu ái của cấp trên nên hoàn toàn có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc ít nhất là thưởng nóng.

Là con giáp vượng quý nhân thời gian này nên người tuổi Ngọ đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay.

Người tuổi Hợi may mắn là một trong số những con giáp phát tài ngày 23/7, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa ngày. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Với những người coi kinh doanh là nguồn “kiếm cơm” chính, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Thời gian này chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình.

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai. Đặc biệt, với những người có ý định khởi nghiệp hay bắt đầu một công việc mới, bản mệnh nhờ được quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn hiện thực hóa lý tưởng của mình, xông xáo tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỉ lệ thành công cũng rất cao.

Người tuổi Hợi may mắn là một trong số những con giáp phát tài ngày 23/7. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần đều là những con người không thích ồn ào, khoe mẽ, nhưng được trời phú cho tài lãnh đạo, nhìn xa trông rộng nên họ sớm muộn cũng sẽ biết tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, trở nên giàu có dư dả.

Trong ngày 23/7, tuổi Sửu có lộc tiền tài rất vượng, đặc biệt là vào thời gian đầu ngày. Họ phải trải qua vài tháng sóng gió, song may mắn là tới ngày mai những xui rủi này tự nhiên sẽ kết thúc.

Tử vi học có nói, từ ngày 23/7, tuổi Sửu sẽ đứng vào hàng ngũ những con giáp có tài lộc vượng phát, làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ, tiền bạc không những đủ đầy mà còn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai gần.

Trong ngày 23/7, tuổi Sửu có lộc tiền tài rất vượng. Ảnh minh họa: Internet

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