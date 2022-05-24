Thần Tài quay lưng, vận đen ập đến 3 con giáp gặp xui xẻo trong 7 ngày tới, cẩn thận kẻo mất cả tình lẫn tiền

Là con giáp xui xẻo 7 ngày tới nên người tuổi Sửu sẽ phải đối diện với khó khăn chồng chất. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà nản chí. Khi công việc gặp phải nhiều vướng mắc, hãy từ tốn xử lý từng vấn đề một, rồi bạn sẽ tìm ra hướng đi chính xác cho mình.

Ngũ Quỷ Hung tinh cho thấy có điềm gây hại sức khỏe của bản mệnh. Có thể vì bạn tập trung cho công việc suốt thời gian dài vừa qua mà quên dành thời gian để chăm sóc bản thân. Hãy nghỉ ngơi, giữ sức nếu cần thiết.

Hơn nữa, mọi việc không tiến triển theo dự đoán cũng là lời cảnh báo để bạn làm mọi thứ cẩn thận hơn, chu đáo hơn cho những lần tiếp theo.

Tình cảm là một trong những vấn đề khó dự đoán, cho dù bạn hết lòng với người ấy cũng chưa chắc đạt được kết quả như ý.

Có điều, bạn chớ nên quá thất vọng hoặc bi quan. Có thể mọi chuyện đến nông nỗi này chỉ vì cả hai chưa thực sự hiểu nhau thôi. Hãy dành thời gian để tâm sự cùng nhau nhé.

Tuổi Tý

7 ngày tới khó khăn khiến người tuổi Tý khá chật vật khi phải xử lý các vấn đề liên quan tới công việc cũng như cuộc sống. Nếu cần sự trợ giúp thì bạn nên nói sớm để đối phương sắp xếp công việc và hỗ trợ bạn, tránh trường hợp lúc bạn cần thì ai cũng bận.

Sự xuất hiện của sao Thiên Hình khiến tâm tính của bạn đôi lúc không được tốt, dễ nóng giận, cáu kỉnh. Điều này không chỉ gây cản trở công việc mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe, do đó, bản mệnh nên cố gắng điều chỉnh lại tâm tính của mình để tránh gây họa nhé.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao nên bản mệnh phải chi một số khoản tiền lặt vặt ngoài dự kiến, nhưng may mắn là chúng không quá ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc dài hạn của bạn. Hơn nữa, chính bạn cũng đang cố gắng cải thiện tài chính bằng việc làm thêm nhiều hơn, việc này cũng bắt đầu có hiệu quả rồi đấy.

Tuổi Mùi

Những rắc rối xảy đến trong 7 ngày tới đòi hỏi người tuổi Mùi cần đề phòng, chớ chủ quan, nếu thấy có một thay đổi nào dù nhỏ cũng phải quan sát và tìm cách thích ứng ngay với tình hình.

Đồng thời, nếu có ai tốt bụng có lòng nhắc nhở bạn thì đừng vội vàng gạt đi, bạn nên dành thời gian lắng nghe ý kiến của người ngoài cuộc.

Chuyện tài lộc cũng chưa có biến chuyển nào đáng kể. Có lẽ định hướng của bạn đã không còn phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Con giáp này cần dành thời gian để quan sát biến động, đánh giá đúng bản thân và tìm ra hướng đi mới.

Về khía cạnh tình cảm, bản mệnh càng nuôi nhiều hi vọng càng thất vọng, tất cả là vì bạn hay tuyệt đối hóa mọi thứ quá mà thôi. Thay vì chờ người đó quan tâm thì bạn nên biết tìm niềm vui cho mình trước nhé.

Ảnh hưởng của Thiên Cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe nên bản mệnh cảm nhận rõ bản thân không thể làm việc quá lâu vì thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Để lấy lại năng lượng, bạn nên dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi bên cạnh gia đình.

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