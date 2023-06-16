Thần Tài độ mệnh, ban cho bạc vàng, của cải chất đống: 3 con giáp này vận đỏ như son, chuẩn bị đổi đời sau 00h00 ngày 17/6 này

Tâm linh - Tử vi 16/06/2023 16:58

Sau 00h00 ngày 17/6 này, những người tuổi này làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

Tuổi Dậu 

Thần Tài độ mệnh, ban cho bạc vàng, của cải chất đống: 3 con giáp này vận đỏ như son, chuẩn bị đổi đời sau 00h00 ngày 17/6 này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn trợ giúp cho đường quan lộ của Dậu thuận lợi, ký kết hợp đồng làm ăn có nhiều lộc lá. Dù không xuất sắc nhưng ít ra người tuổi này cũng không vướng phải những rắc rối lớn nào, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt đẹp.

Dậu nên cẩn thận hết sức trong chuyện tiền bạc hôm nay do bạn gặp phải Tương Xung cục. Trong vấn đề vay mượn thân đến mấy cũng phải giấy trắng mực đen để sau này đỡ cãi cọ. Khuyên tuổi này không nên làm liều vay tiền to để mua xe, mua đất, thời gian này hãy an phận.

 

Cục diện ngũ hành Kim khắc Mộc cho thấy con giáp này không được lòng bạn bè, nhiều lúc ăn nói quá thẳng thắn khiến người ta rất ngượng. Hội độc thân đừng nuôi hy vọng ai đó sẽ tiến tới với bạn, thời điểm này duyên chưa tới nên rất khó để có người yêu.

 

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 12 con giáp sau 00h00 ngày 17/6 này, người tuổi Tỵ rất thông minh, có kinh nghiệm riêng và phương pháp khởi nghiệp rất tốt. Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù gặp khó khăn như thế nào.

Con giáp này cũng rất sáng tạo và khát khao thể hiện bản thân. Họ có năng khiếu và đam mê trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, văn học hoặc thiết kế, kinh doanh.

Sau 00h00 ngày 17/6 này, công việc kinh doanh của con giáp tuổi Tỵ khá suôn sẻ. Bất chấp việc phải cạnh tranh với đối thủ, họ kiên trì đến cùng và vượt lên giành chiến thắng.

Tuổi Tuất

Thần Tài độ mệnh, ban cho bạc vàng, của cải chất đống: 3 con giáp này vận đỏ như son, chuẩn bị đổi đời sau 00h00 ngày 17/6 này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Sau 00h00 ngày 17/6 này, những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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11 ngày nữa, 3 tuổi này có tài lộc dồi dào, đặc biệt trong công việc kinh doanh. Người làm ăn buôn bán, tìm được mối hàng, đối tác tốt. Họ buôn may bán đắt, thu được lợi nhuận như mong đợi.

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