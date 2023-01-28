Thần Tài nối mệnh: 3 cặp con giáp cứ bắt tay làm ăn ắt thu về bạc tỷ, tài lộc cao chót vót, chẳng mấy chốc mà giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 20:15

Những cặp con giáp này khi kết hợp làm ăn với nhau sẽ dễ dàng phát tài phát lộc, nhanh thành công.

Tuổi Tỵ và tuổi Thân

Thân và Tỵ vốn là 2 con giáp mệnh tương sinh. Tuy là có chút khắc khẩu khi nói chuyện nhưng khi đi vào công việc, bàn chuyện làm ăn nghiêm túc thì lại vô cùng ăn ý. 

Tỵ nhạy bén, thông minh trong công việc, nhanh nhẹn, có tài giao tiế vậy nên luôn có nhiều  mối quan hệ tốt, phục vụ rất nhiều cho công việc kinh doanh sau này. 

Thần Tài nối mệnh: 3 cặp con giáp cứ bắt tay làm ăn ắt thu về bạc tỷ, tài lộc cao chót vót, chẳng mấy chốc mà giàu nứt vách - Ảnh 1

Tuổi thân có nhiều kiến thức và bản lĩnh lãnh đao. Con giáp này một khi đã quyết làm gì thì làm đến cùng. Họ biết cách sắp xếp công việc một cách kế hoạch. Vậy nên khi kết hợp, Thân và Tỵ sẽ là một bộ đôi "song kiếm hợp bích" cực kì ăn ý trên thương trường. Cùng nhau phấn đấu, cùng nhau kiếm tiền từ giờ đến cuối năm, ắt sẽ thành tài.

Tuổi Dần và tuổi Hợi

Người tuổi Dần trời sinh đã có uy phong, giỏi lập kế hoạch và chỉ huy. Dù vậy, con giáp này có một điểm yếu đó là khó hạ thấp bản thân.

Thần Tài nối mệnh: 3 cặp con giáp cứ bắt tay làm ăn ắt thu về bạc tỷ, tài lộc cao chót vót, chẳng mấy chốc mà giàu nứt vách - Ảnh 2

Trong khi đó, những người tuổi Hợi lại sống rất thận trọng, từ tốn, có khả năng kết hợp tốt, sống hài hòa với mọi người nhưng lại thiếu quyết đoán, không phải nhóm người giỏi mưu lược.

Hai con giáp này kết hợp với nhau sẽ tạo ra nhiều cơ hội kiếm tiền, cân bằng hài hòa được trạng thái dư thừa và thiếu hụt ở mỗi người.

Tuổi Tuất và tuổi Mão

Cặp Mão và Tuất nổi tiếng "cãi nhau như chó với mèo", cả hai khó nói chuyện với nhau được lâu. Nhưng theo tử vi, tuổi Tuất và tuổi Mão sinh ra vốn mang mệnh phu thê, một khi ở bên nhau gần như chuyện gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Thần Tài nối mệnh: 3 cặp con giáp cứ bắt tay làm ăn ắt thu về bạc tỷ, tài lộc cao chót vót, chẳng mấy chốc mà giàu nứt vách - Ảnh 3

Tuổi Mão có thể tìm được cảm giác an toàn khi ở bên cạnh tuổi Tuất. Trong khi tuổi Tuất có thể kìm được sự nóng giận của tuổi Mão. Khi làm ăn, tuổi Mão cẩn trọng, xem xét mọi thứ chuẩn xác mới quyết định.

Ngược lại, tuổi Tuất thông minh, quyết đoán nhưng nóng vội. Hai tuổi này cùng làm ăn với nhau, tính cách bù trừ sẽ khiến cho công việc làm ăn thuận lợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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