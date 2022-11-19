Thần Tài nhắc nhở 3 con giáp nhớ kỹ khung giờ rải Lộc là đúng 11h Chủ Nhật ngày 20/11: Tiền bay ngập đầu, hối hả gánh vàng, tất tả đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 03:00

Từ khung giờ này những con giáp sau sẽ làm 1 hưởng 10, bạc tiền dư dả, của cải chất đống khiến ai cũng phát hờn.

 

Tuổi Mão

Dưới tác động của cục diện Tam Hợp, ngày này tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, cát lành. Tuổi Mão thông minh và luôn biết cách làm chủ tình hình. Những khó khăn trở ngại trong công việc đều được bạn giải quyết một cách hoàn hảo.

Thần Tài nhắc nhở 3 con giáp nhớ kỹ khung giờ rải Lộc là đúng 11h Chủ Nhật ngày 20/11: Tiền bay ngập đầu, hối hả gánh vàng, tất tả đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến cho bạn ghi điểm trong mắt của đồng nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Vận trình tài lộc phát triển. Công việc trong ngày mang lại cho người tuổi Mão nguồn tài lộc. Bạn hãy nỗ lực nhiều hơn trong công việc, chắc chắn sẽ đạt được thành quả tốt hơn. Vận trình tình cảm ổn định. Chuyện tình cảm của tuổi Mão không có nhiều thay đổi. Bạn và đối phương dường như đã quá hiểu nhau vì vậy giữa các bạn không có nhiều mâu thuẫn.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Thần Tài nhắc nhở 3 con giáp nhớ kỹ khung giờ rải Lộc là đúng 11h Chủ Nhật ngày 20/11: Tiền bay ngập đầu, hối hả gánh vàng, tất tả đếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, tuổi Dần được đánh giá là có đường tài vận ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, họ cũng có những giai đoạn khó khăn của mình mà trong đó, phải vượt qua được thì mới mong tiến đến những thành quả lớn trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp tuổi v đa phần hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không. Lúc này, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp.

Thần Tài nhắc nhở 3 con giáp nhớ kỹ khung giờ rải Lộc là đúng 11h Chủ Nhật ngày 20/11: Tiền bay ngập đầu, hối hả gánh vàng, tất tả đếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu bước sang năm mới với vận thế khác. Bạn gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn. Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Sửu cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Ngọc Hoàng hạ lệnh Bắc Đẩu báo mộng hiển vinh cho 3 con giáp vào đúng 23h tối Thứ 5 ngày 17/11: Từ nay phúc phần viên mãn, gian nan thành tài, cơ đồ lẫy lừng, một tay quơ tiền một tay ôm vàng

Ngọc Hoàng hạ lệnh Bắc Đẩu báo mộng hiển vinh cho 3 con giáp vào đúng 23h tối Thứ 5 ngày 17/11: Từ nay phúc phần viên mãn, gian nan thành tài, cơ đồ lẫy lừng, một tay quơ tiền một tay ôm vàng

Chia vui với 3 con giáp may mắn từ khung giờ này, vận may ngập tràn, thẳng bước tới thành công. Bạn gặp được nhiều cơ hội mà ít người có được, hãy nhanh chóng nắm bắt để gặt hái thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 20/11 tử vi 12 con giáp ngày 20/11 tu vi ngay 20/11

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba