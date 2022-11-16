Thần Tài nhả vía vàng mười cho 3 con giáp vào đúng 11h trưa Thứ 5 ngày 17/11: Gia đạo phất lên vù vù, kinh doanh phát đạt, Tiền-Tình-Tài đỏ rực, tích được tài sản khủng, gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 04:20

Trong thời điểm này, những con giáp sau được dự báo có may mắn gõ cửa, gặp nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ làm việc chăm chỉ nên sớm thu về thành quả, phất lên không ngừng trong tương lai.

 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn và luôn kiên cường trong mọi việc. Con giáp này hiếm khi đánh mất tự tin trong cuộc sống, chưa bao giờ lạc đường và luôn biết được mình cần phải làm gì. Vì vậy, đường tài lộc của tuổi Mùi ngày càng tốt.

Thần Tài nhả vía vàng mười cho 3 con giáp vào đúng 11h trưa Thứ 5 ngày 17/11: Gia đạo phất lên vù vù, kinh doanh phát đạt, Tiền-Tình-Tài đỏ rực, tích được tài sản khủng, gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, tuổi Mùi có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên. Tất nhiên, tuổi Mùi không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định nhưng gian khổ nào rồi cũng sẽ qua. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Tuổi Dậu

Nhiều dự định mới của con giáp tuổi Dậu sẽ được hoàn thành hoặc bắt đầu tiến hành ngay trong tuần mới này. Rõ ràng là việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng và động lực mỗi ngày. Nhờ vậy, bạn như được tiếp thêm sự khích lệ tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình.

Thần Tài nhả vía vàng mười cho 3 con giáp vào đúng 11h trưa Thứ 5 ngày 17/11: Gia đạo phất lên vù vù, kinh doanh phát đạt, Tiền-Tình-Tài đỏ rực, tích được tài sản khủng, gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh xuất hiện cũng dự báo những điểm sáng trên lĩnh vực tài lộc. Bản mệnh đủ ăn đủ tiêu trong thời điểm này, thậm chí có người còn được người thân cho tiền, hỗ trợ tiền bạc để làm ăn, kinh doanh. Con giáp may mắn tuần này đủ năng lực để đầu tư thì có thể bắt đầu tìm hiểu để chuẩn bị tham gia những cơ hội lớn ngay trước mắt.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi khá chu đáo, hoạt bát, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Con giáp này luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao và có yêu cầu khắt khe hơn với bản thân. Bất kể làm việc gì, họ đều tận tâm, tỉ mỉ. Từ khung giờ này, con giáp tuổi Hợi nhận lộc trời ban, đón những điều bất ngờ.

Thần Tài nhả vía vàng mười cho 3 con giáp vào đúng 11h trưa Thứ 5 ngày 17/11: Gia đạo phất lên vù vù, kinh doanh phát đạt, Tiền-Tình-Tài đỏ rực, tích được tài sản khủng, gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Nếu biết tận dụng tốt các mối quan hệ, họ sẽ có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh. Người tuổi Hợi nếu làm lãnh đạo doanh nghiệp thì có thể đưa công ty của mình lên một tầm cao mới. Con giáp này có vận mệnh hanh thông, công thành danh toại.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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