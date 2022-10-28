Thần Tài nhả vía từ cuối tháng 10: 3 con giáp giàu có đổi đời, tiền - tình - danh phất lên vù vù, của cải tăng vọt, cuối năm ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 23:50

Những con giáp may mắn này vào cuối tháng 10 Dương lịch lộc đỏ như son, tình duyên viên mãn, sự nghiệp càng thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Những tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, dám nghĩ dám làm, không chịu an phận thủ thường. Họ cũng thuộc tuýp người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ cá nhân tốt.

Cũng bởi vậy mà con giáp này có tài lộc khởi sắc. Không những thế, người tuổi Ngọ thường khá thức thời, có tầm nhìn xa. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân.

Thần Tài nhả vía từ cuối tháng 10: 3 con giáp giàu có đổi đời, tiền - tình - danh phất lên vù vù, của cải tăng vọt, cuối năm ăn Tết linh đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào cuối tháng 10. Có Thần Tài ở bên, con giáp này càng dễ gặp điều tốt lành. Những người tuổi này làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, lại được sao tốt chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Họ có thể được cấp trên tạo điều kiện để thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán mát tay. Kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng biết quản lý tài sản nên tiền bạc tích cụ càng nhiều. Cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Thần Tài nhả vía từ cuối tháng 10: 3 con giáp giàu có đổi đời, tiền - tình - danh phất lên vù vù, của cải tăng vọt, cuối năm ăn Tết linh đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tháng 10 Dương lịch, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Tuổi Hợi

Là một người vốn hoạt bát, giỏi xã giao lại phong lưu, chuẩn mực nên rất được lòng những người khác phái. Theo tử vi, ngày này là một ngày đường tình duyên rất vượng với tuổi Hợi. Bạn đi đến đâu cũng nhanh nhảu, chào hỏi đon đả bởi với bạn "lời chào cao hơn mâm cỗ", nên vào cuối tháng 10 Dương lịch không bị vướng vào thị phi. 

Thần Tài nhả vía từ cuối tháng 10: 3 con giáp giàu có đổi đời, tiền - tình - danh phất lên vù vù, của cải tăng vọt, cuối năm ăn Tết linh đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người có đôi có cặp sẽ có một ngày về ra mắt gia đình đôi bên vô cùng thuận lợi, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì việc hai bạn sớm về chung một nhà chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai mà thôi. 

Với những người độc thân, họ bết cách cải thiện mối quan hệ của mình với đối tượng đã để ý từ lâu, có những người vừa mới quen nhưng lại cảm thấy vô cùng ăn ý, hiểu nhau. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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