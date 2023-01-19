Thần tài ngự trên két 3 ngày cuối năm (28, 29, 30 Tết): 3 con giáp làm ăn gặp thời, hốt vàng hốt bạc, năm mới túi nặng tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 19/01/2023 05:06

Trong 3 ngày cuối cùng của năm, 3 con giáp sau nặng túi tiền tiêu.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm con chuột có vận may giàu sang. Họ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, phúc khí dồi dào.

Cuối năm Nhâm Dần, tài lộc của họ tăng lên nhanh chóng. Những người thuộc con giáp này có phúc khí tăng cao, nhận nhiều cơ hội bứt phá trong công việc.

Nhờ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra, con giáp tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương trước thời hạn. Những người trước kia gặp khó khăn thì cuối năm sẽ tất toán nợ nần, tinh thần thoải mái.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách trong sự nghiệp nhưng thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp tuổi Tý không ngừng nâng cao hiệu quả, khả năng làm việc. Họ đạt được thành tựu to lớn, đón Tết trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Thần tài ngự trên két 3 ngày cuối năm (28, 29, 30 Tết): 3 con giáp làm ăn gặp thời, hốt vàng hốt bạc, năm mới túi nặng tiền tiêu - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn tích cực hướng về phía trước và rất có chí tiến thủ. Trong cả đời sống và sự nghiệp, họ luôn cố gắng hết sức để bản thân trở nên tốt hơn, thay vì trông chờ vào vận may để đạt được thành công.

Khi quyết tâm bắt đầu lại, không phải người tuổi Sửu muốn phủ nhận hoàn toàn bản thân trong quá khứ mà thay vào đó, họ đang hướng tới sự tiến bộ vượt bậc trên cơ sở ban đầu.

Do đó, năm 2023 cũng là thời điểm họ đón nhiều khởi sắc. Những kế hoạch đặt ra đều được tiến hành suôn sẻ, khó khăn cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Năm nay một số người tuổi Sửu có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau, do đó họ cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Nếu có quý nhân đồng hành, cuộc sống của họ sẽ ngày một tích cực và tươi đẹp. Từ đầu năm 2023, nhiều người thuộc con giáp này sẽ có thể khởi nghiệp thành công, làm ăn ngày càng lớn, nhìn chung có thể mở rộng quy mô thu hoạch, cuộc sống sẽ không còn quá nhiều áp lực, khó khăn hiện tại sẽ được giải quyết.

Thần tài ngự trên két 3 ngày cuối năm (28, 29, 30 Tết): 3 con giáp làm ăn gặp thời, hốt vàng hốt bạc, năm mới túi nặng tiền tiêu - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

3 ngày cuối cùng của năm, con giáp tuổi Mùi có phúc lộc dồi dào, dần dần phất lên trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có cơ hội làm tăng ca, tăng thêm thu nhập để mua sắm Tết.

Dù thời gian trước, công việc vẫn khá bộn bề, đôi khi gặp rắc rối nhưng con giáp này vẫn kịp thời ứng phó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với người làm ăn kinh doanh, càng đến thời điểm cuối năm, con giáp này buôn bán càng đắt khách, có cơ hội đầu tư sinh lời. Họ thu tiền về đầy túi, Tết này thoải mái chi tiêu, không phải nghĩ ngợi nhiều.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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