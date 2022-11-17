Thần Tài "ngó lơ", 3 tuổi vào cuối tuần này gặp nhiều trắc trở, "thuyền to sóng lớn", kinh doanh thất bại, tiền tài hao tổn, trăm sự hiểm nguy

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 11:45

Vào cuối tuần này, những con giáp sau sẽ có vận mệnh khá trắc trở, làm điều gì cũng cần cẩn trọng, đặc biệt là với những người làm lớn.

Tuổi Tý 

Tử vi vào cuối tuần này người tuổi Tý chính là con giáp gặp nhiều điều không như mong muốn. Do trước đó tuổi Tý tỏa sáng nên bị những người xung quanh ghen ghét đố kỵ.

Thần Tài 'ngó lơ', 3 tuổi vào cuối tuần này gặp nhiều trắc trở, 'thuyền to sóng lớn', kinh doanh thất bại, tiền tài hao tổn, trăm sự hiểm nguy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt do tính cách của người tuổi Tý rất thẳng thắn nên đôi khi làm mất lòng người xung quanh. Những người tuổi Tý nên hạn chế tính tình nóng nảy của mình kẻo rước họa từ mồm miệng.

Thời gian cuối tuần, người tuổi Tý cần đề cao cảnh giác, tránh nghe lời đường mật của kẻ xấu mà rót tiền đầu tư không suy nghĩ kẻo mất oan tài sản, gia đình ly tán.

Tuổi Dần

Theo tử vi cuối tuần này, Tỵ - Dần Tương Hại là điềm báo người tuổi Dần có thể gặp phải rắc rối trong công việc. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc con giáp này không chịu tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh. Có lẽ bản mệnh đang tự tin quá mức vào khả năng của mình mà không tính đến những yếu tố khách quan bên ngoài khác.

Thần Tài 'ngó lơ', 3 tuổi vào cuối tuần này gặp nhiều trắc trở, 'thuyền to sóng lớn', kinh doanh thất bại, tiền tài hao tổn, trăm sự hiểm nguy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể sẽ vấp phải thất bại sớm nếu bỏ qua những lời khuyên chân thành từ đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn, thái độ khiêm tốn, cầu thị và ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công như mình mong muốn trong tương lai.

Mộc sinh xuất cho Hỏa nhắc nhở bản mệnh cần phải đề phòng trước những mối quan hệ hiện tại. Không phải lúc nào mình đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ tốt lại với mình, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi việc có thể xảy ra.

Tuổi Thìn 

Thần Tài 'ngó lơ', 3 tuổi vào cuối tuần này gặp nhiều trắc trở, 'thuyền to sóng lớn', kinh doanh thất bại, tiền tài hao tổn, trăm sự hiểm nguy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tuần này đem đến nhiều bất thường và biến động cho những ai cầm tinh con Rồng. Tuổi Thìn lại có thể gặp phải những biến động về tâm lý, tinh thần không ổn định, không thể minh mẫn như bình thường.

Từ đó, ảnh hưởng ít nhiều đến công việc và tài chính hiện tại. Kể cả chuyện tình cảm, vợ chồng gặp xung đột trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi Thìn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, quan tâm đến người bạn đời và gia đình, cố gắng suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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