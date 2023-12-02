Thần Tài ‘mở sổ vàng’ trao cho 3 con giáp may mắn tột đỉnh trong ngày 2/12 và 3/12: Cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', kiếm "sương sương" tiền tỷ về tài khoản

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền tài danh vọng phất lên ầm ầm trong ngày 2/12 và 3/12.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão trời sinh vốn thông minh, nhanh nhẹn. Họ luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực, đón nhận mọi thứ với trái tim cởi mở. Họ khao khát một cuộc sống chất lượng cao và sẽ làm việc chăm chỉ để theo đuổi mọi thứ họ muốn. Người tuổi này chu đáo, có tài lãnh đạo nên sẽ sớm lập được thành tích xuất sắc trong công việc.

Theo tử vi, trong ngày 2/12 và 3/12, những người tuổi Mão sẽ mở ra một sự thay đổi, tài vận không ngừng thăng tiến. Nhờ chăm chỉ, họ có thể học thêm những kỹ năng mới và tìm ra cách kiếm tiền gia tăng thu nhập. Đối với người tuổi Mão, họ mạnh mẽ ở bên ngoài và rất nhạy cảm bên trong, mong muốn có cảm giác an toàn và sẽ tiếp tục chứng tỏ bản thân mình hơn nữa.

Thần Tài ‘mở sổ vàng’ trao cho 3 con giáp may mắn tột đỉnh trong ngày 2/12 và 3/12: Cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', kiếm 'sương sương' tiền tỷ về tài khoản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp may mắn nên dù phải trải qua khó khăn song người tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Hãy giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là trong ngày 2/12 và 3/12, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư dả.

Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Thần Tài ‘mở sổ vàng’ trao cho 3 con giáp may mắn tột đỉnh trong ngày 2/12 và 3/12: Cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', kiếm 'sương sương' tiền tỷ về tài khoản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được ông trời ưu ái ban cho những cơ hội quý giá không phải con giáp nào cũng có được. Các chuyên gia tử vi cho biết thời điểm này người tuổi Ngọ được nhiều sao tốt chiếu mệnh giúp họ làm gì cũng gặp may và thu về kết quả tuyệt vời, nhất là chuyện tài chính.

Trong ngày 2/12 và 3/12, sao Kim chiếu mệnh giúp cho tuổi Ngọ may mắn. Đặc biệt là những người có các kế hoạch đầu tư hay kinh doanh. Chỉ cần Ngọ biết nắm bắt thì chuyện kiếm tiền với con giáp này không phải là việc gì quá khó. Người tuổi Ngọ nên biết tận dụng mọi nguồn lực, nỗ lực và chăm chỉ để thu về thành tựu lớn nhất vì thời gian sau cơ hội làm giàu sinh lời to sẽ ít xuất hiện hơn.

Thần Tài ‘mở sổ vàng’ trao cho 3 con giáp may mắn tột đỉnh trong ngày 2/12 và 3/12: Cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', kiếm 'sương sương' tiền tỷ về tài khoản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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