Thời gian này, người tuổi Dậu mệnh Kim vô cùng vượng vận. Đặc biệt là người sinh năm 1993 Quý Dậu có mệnh Kiếm Phong Kim (vàng chuôi kiếm) được mệnh danh là Kim Kê, có sự may mắn hơn người.

Đây là thời điểm người tuổi Dậu kiếm được nhiều tiền nhưng cũng rất biết căn cơ, tiết kiệm. Điều này giúp cho họ càng thuận lợi hơn nữa trong chuyện công việc và tiền bạc.

Tuy nhiên, những tuổi Dậu khác cũng gặp nhiều thuận lợi không kém. Tháng 9 dương lịch, họ đón được cơ hội đổi đời, một bước thành đại gia, chuyện công danh sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tiền bạc càng không phải nghĩ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thường thông minh, có óc kinh doanh hơn nữa đường quan lại cũng khá tốt.

Tỵ được định sẵn là có cuộc sống không tầm thường, nhất định trở thành người tài. Vận thế tốt, sức khỏe tốt nên Tỵ có thể làm những việc mà bản thân mong muốn.

Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ đa phần đều tràn đầy năng lượng, sức sống. Trong tháng 9 này được sự che chở của Thần Phật nên dù làm ở ngành nghề nào Tỵ cũng có thể đạt được thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu đáng kể.

Tuổi Dần

Tháng 9 tới, người tuổi Dần có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc và tài lộc. Người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội hơn thời gian trước, nhất là khi cần đến sáng tạo hay ý tưởng. Do vậy, cần sớm chuẩn bị thực lực, không được bỏ lỡ cơ hội, nhất là đầu năm có thể có quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa

Tháng tới, nếu có nhiều mong muốn đầu tư, người tuổi Dần có thể tập trung vào ngành văn hóa, dịch vụ, ăn uống, du lịch, tư vấn. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như thương mại điện tử nếu biết cách, cũng có lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, đây cũng có thể là năm bị tiêu tốn, kiếm được dễ thì đi cũng nhiều, nên cần cân đối chi tiêu một cách cẩn thận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm