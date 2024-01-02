Tử vi ngày3/1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão còn tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi khi không thể tự bảo vệ mình.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão nên học cách tự bảo vệ bản thân, tránh những xung đột khi làm việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn luôn cho bản thân nguồn tài chính đủ chi tiêu hằng ngày.

Sức khoẻ: Bạn không thích thể thao, nhưng có người thân ủng hộ tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp may mắn nên sẽ không ngừng tiến bộ vào đầu năm nay, họ sẽ có những bước nhảy vọt về mọi mặt, có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc và gia đình một cách dứt khoát.

Nhiều người tuổi này dù hay gặp không ít éo le nhưng vẫn lạc quan về sự phát triển của bản thân nên tinh thần này sẽ giúp đỡ họ nhiều hơn.

Ngày mới, Ngọ sẽ tiếp tục kiếm được rất nhiều tiền và sẽ còn thành công hơn nữa.

Họ đã đạt được sự tiến bộ và giàu có, và họ đặc biệt thành công trong việc nắm bắt thời điểm chín muồi của bản thân.

Từ đây, hạnh phúc bắt đầu tìm tới gia đình bạn. Cuộc sống không có áp lực, những khó khăn hiện tại đã được giải quyết. Sự giàu có của họ được cải thiện, sự phát triển của họ có tăng tốc, và những ngày tốt đẹp của họ đã trở nên dài hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 3/1/2024, tuổi Thìn vô cùng may mắn trên con đường sự nghiệp. Người kinh doanh đông khách hơn. Người làm công ăn lương có cơ hội tuyệt vời để mở rộng các mối quan hệ làm ăn bên ngoài.

Tài lộc khởi sắc. Con giáp này có cơ hội kiếm tiền do người quen đem lại. Thời gian này bản mệnh cũng số đỏ, tránh được họa mất tiền nhờ sự nhanh nhẹn của mình. Một số người sẽ đi nhận xe mới hoặc đi mua đồ vật có giá trị trong ngày.

Tuy nhiên tình cảm của tuổi Thìn khá ảm đạm. Nhiều người rõ là đối xử với bản mệnh không tốt, nhưng cứ luôn tỏ vẻ thân thiện trước mặt bản mệnh, sau lưng thì toàn làm chuyện không ra gì. Nhưng đừng vội tức giận, vì người sống không thiện, sẽ nhận lại quả ác.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.