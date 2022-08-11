Thần Tài mở “cánh cửa vàng” vào 9 ngày đầu tháng 9, 3 con giáp hiên ngang bước vào, nhận được tiền khủng, lộc lá sáng trưng, thành công chạm đỉnh, vạn sự thuận hòa

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 11:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào 9 ngày đầu tháng 9 nhé!

Thần Tài mở “cánh cửa vàng” vào 9 ngày đầu tháng 9, 3 con giáp hiên ngang bước vào, nhận được tiền khủng, lộc lá sáng trưng, thành công chạm đỉnh, vạn sự thuận hòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tính cách tuổi Sửu luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Sửu biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục, vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này.

Bước vào tháng 9, nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Sửu sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Trong tháng này, tuổi Sửu nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tuổi Mão

Thực Thần dẫn lối cho con giáp phát tài đầu tháng 9 này. Người tuổi Mão làm các công việc tự do có thể kiếm được một khoản bộn tiền trong ngày hôm nay. Bạn đã xây dựng được mạng lưới khách hàng, đối tác quen thuộc nên đồng tiền chảy về túi lúc nào cũng ổn định.

Con giáp này đừng vội hài lòng với những gì mà mình đã làm được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn để tiếp tục thực hiện, bởi tiềm năng của bạn không chỉ dừng lại ở hiện tại đâu. Càng cố gắng bao nhiêu, tương lai bạn sẽ càng dư dả bấy nhiêu.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và có những quyết định chính xác. Bạn có thể mở ra hướng phát triển mới, là người dẫn đầu xu hướng và khiến cho bạn bè, đồng nghiệp đều phải thán phục. Con giáp này gây ấn tượng được với lãnh đạo nên cơ hội được thưởng nóng hoặc tăng lương là cực kì cao.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là ngày thích hợp để con giáp phát tài ngay vào đầu tháng 9 này mở rộng quan hệ với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dù bạn có thể sẽ phải vất vả một chút, nhưng hứa hẹn nhiều khoản tiền sẽ đổ về túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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