Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Bình là ngày tốt để thực hiện các công việc trọng đại. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện ngay, không nên tiếp tục chần chừ, do dự, để lỡ những thời cơ trời cho.

Tử vi 12 con giáp thấy, Chính Tài trợ mệnh, tình hình tài chính của người tuổi Thìn có những điểm sáng khá tích cực. Người làm công ăn lương có thể nhận được tiền lương, tiền hoa hồng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Với người làm kinh tế, các mối đầu tư từ trước đó giúp bạn có một khoản lời lãi ổn định. Bạn có thể tìm thêm những hướng đi mới cho mình, tin rằng với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng đánh giá vấn đề chuẩn xác, bạn sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình ôn hòa, mềm mỏng, ưa chuộng hòa bình, không thích cãi vã. Người tuổi này có cử chỉ, lời nói đều nhã nhặn, thanh lịch.

Tuy vậy, có thể bạn không biết rằng con giáp này rất mạnh mẽ, kiên định, bất di bất dịch. Khi đã quyết định làm bất cứ điều gì, họ sẽ cố gắng hết sức để làm đến cùng chứ không dễ dàng bỏ cuộc.

Con giáp tuổi Mão bước vào cuộc chơi mới với tinh thần đầy hứng khởi. Họ được sao tốt chiếu mệnh, bất kể trong công việc hay tình cảm đều gặp may mắn.

Người tuổi Mão có sự nghiệp vững chắc, đạt tới thành công trên con đường công danh. Con giáp này nỗ lực hết sức, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Con giáp này cũng ký được được những hợp đồng lớn, thu về nguồn lợi không nhỏ. Những người buôn bán nhỏ cũng đông khách, hàng hóa bán chạy hơn trước. Khi cơ hội đến với mình, con giáp này chớ nên chần chừ. Việc nắm bắt cơ hội và nỗ lực là hết sức quan trọng.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Bản thân người tuổi Tuất vốn luôn sở hữu dũng khí đáng nể, có thể vươn lên bứt phá khỏi nghịch cảnh để đạt được thành tựu không ngờ ngay trong gian lao. Hơn nữa, sự chân thành và nhiệt tâm của họ luôn chinh phục được trái tim người khác.

Nhờ ưu điểm đó, tháng này người tuổi Tuất có thể kỳ vọng được quý nhân phù trợ mà "băng băng" vượt qua mọi trở ngại trong công việc, tài vận để thu lợi lớn, đạt được những thành quả khiến bản thân tự hào.

Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng cần chịu khó lắng nghe ý kiến khách quan của mọi người xung quanh để tránh dục tốc bất đạt, từ đó tận dụng tối đa xung lực của thời điểm này mà không rơi vào xôi hỏng bỏng không.

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo