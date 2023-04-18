Thần Tài hoan hỉ chúc mừng các con giáp may mắn tột đỉnh vào 11h trưa ngày 19/4, tiền rơi đầy nhà, ra ngoài vàng lót làm đường, từ tiền tài đến sự nghiệp đều thăng tiến vượt bậc

Tác động của Bách Việt mở ra nhiều cơ hội mới cho con giáp tuổi Thìn độc thân giúp bạn lọt top những con giáp may mắn vào 11h trưa ngày 19/4. Thìn thông minh lanh lợi, hành động nhanh nhẹn, là biểu tượng của năng lực phi thường và làm việc hiệu quả cao. May mắn thay cuối tháng này bạn có thể thay đổi vận số nhờ phước lành của chính mình. Rồng thích làm người chiến thắng, không thích nhún nhường. Những người như bạn thường không muốn chịu thua người khác, sẽ cố gắng bằng mọi giá để vượt qua thử thách và vươn đến đỉnh cao. Nhiều người cười nhạo những ý tưởng hay thay đổi của bạn nhưng cứ mặc kệ nhé, sự nhiệt tình của bạn sẽ không bao giờ bị giảm sút bởi sự hoài nghi của người khác, ngược lại càng bị ghét thì bạn càng làm tốt.

Công việc diễn tiến thuận lợi, gặt hái thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ, tài vận của bản mệnh cũng có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn có quý nhân trợ giúp. Tử vi dự đoán rằng Thần Tài sẽ chiếu cố con giáp này trong ngày mai và mốt nên làm việc gì cũng thành công cả nhé.

Vào 11h trưa ngày 19/4, người tuổi Sửu cũng cực kì may mắn trong mọi việc luôn nhé. Vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi. Đặc biệt, sự nghiệp thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ.

Không những vậy, những người sinh năm Sửu là người có số mệnh may mắn trong suốt cuộc đời. Họ rất biết đủ, không đuổi theo danh lợi. Trong lòng họ điều hạnh phúc lớn nhất chính là có một gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền. Vào 11h trưa ngày 19/4 bạn nên dành thời gian ở bên gia đình để vun đắp tình cảm nhé.

‏Tuổi Tuất



Ảnh minh họa: Internet

Do có Nhị Hợp tương trợ, thêm cục diện Thái Tuế chống lưng, người tuổi Tuất bắt đầu đón nhận những thành công ngoài dự kiến. Chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng, có thể nói, họ sẽ cầu được ước thấy. ‏

‏Với bản tính thật thà, trung thành, coi trọng tình nghĩa, con giáp này thường xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đặc điểm này giúp sức đáng kể trong sự nghiệp, vì đi đến đâu, họ cũng được người giúp đỡ. Khó khăn cũng không quá đáng lo khi quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc, chỉ cho họ con đường chính xác để phấn đấu. Đặc biệt, quý nhân cũng thường đem tới những cơ hội phù hợp với khả năng, giúp nâng tầm vị thế của con giáp này.‏

‏Nhờ vậy, người tuổi Tuất cũng có được tài lộc khá vững vàng. Nếu có ý định đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán, sản xuất, kinh doanh thì họ nên chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu sớm. Lượng khách hàng, đối tác bắt tay sẽ ngày một ổn định và có dấu hiệu ngày một tăng. Bản mệnh tìm được chỗ đứng trên thị trường, có lợi thế cạnh tranh riêng nên không sợ đối thủ chơi xấu tìm cách vượt mặt.‏

‏Những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc giúp họ thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Thậm chí, càng là khi khó khăn, họ lại càng có quyết tâm vươn lên, khẳng định chính mình.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.