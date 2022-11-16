Thần Tài hoan hỉ báo tin, đúng 15h Thứ 5 ngày 17/11 Tam Tai lùi xa, báo hiệu thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp đã đến: Của cải vượng phát, dễ dàng phát tài, sự nghiệp vững chắc, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 05:40

Những con giáp dưới đây càng chăm chỉ chịu khó bao nhiêu thì đường quan lộ, tiền tài càng thăng tiến bấy nhiêu. Từ khung giờ này, có 3 con giáp đổi đời, sở hữu nhà lầu xe hơi chỉ là điều trong tầm tay.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ có ý chí kiên cường không ngại khó khăn thử thách. Trong mọi công việc người tuổi Dần đều nỗ lực hết mình, chăm chỉ kiên cường tới cùng. Người tuổi Dần chưa bao giờ ngừng phấn đấu, họ không bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách. Vì vậy, khi bước vào tuổi trung nên người tuổi Dần đều rất thành đạt, sở hữu tài sản lớn, khiến những người xung quanh phải kính trọng, ngưỡng mộ.

Thần Tài hoan hỉ báo tin, đúng 15h Thứ 5 ngày 17/11 Tam Tai lùi xa, báo hiệu thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp đã đến: Của cải vượng phát, dễ dàng phát tài, sự nghiệp vững chắc, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cố gắng càng nhiều thì độ thăng hoa càng cao, chỉ cần xác định được mục tiêu ban đầu thì việc tạo dựng tiền đồ sự nghiệp cho riêng mình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Từ khung giờ này tuổi Dần liên tục được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người phát tài vượt trội, gặt hái được vô số thành công khiến bao người mơ ước.

Tuổi Tý

Có thể nói rằng tuổi Tý là một trong số những con giáp may mắn từ khung giờ này. Người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội thăng tiến nhờ biết biến khó khăn thành thời cơ để bứt tốc mạnh mẽ. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh chủ động và tự tin hơn, biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra.

Thần Tài hoan hỉ báo tin, đúng 15h Thứ 5 ngày 17/11 Tam Tai lùi xa, báo hiệu thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp đã đến: Của cải vượng phát, dễ dàng phát tài, sự nghiệp vững chắc, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ các công việc tay trái. Chính sự năng nổ, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ sẽ giúp bạn không phải rơi vào tình trạng băn khoăn, tính toán quá nhiều trước khi mua một món đồ.

Trên phương diện tình cảm, nếu đã có đối tượng thầm mến, nhân đà này, bạn có thể chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương hoặc thể hiện tình cảm chân thành để khiến người ấy có ấn tượng tốt về mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Con giáp này là người khá cẩn trọng và luôn lên kế hoạch kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cúng bởi vậy mà họ ít mắc sai sót trong công việc.

Con giáp tuổi Dậu luôn tìm kiếm cơ hội, luôn biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân. Thời gian gần đây, công việc của con giáp này gặp ít nhiều trục trặc. Tuy nhiên, người tuổi Dậu chớ nên thấy vậy mà nản lòng nhụt chí. Hãy nỗ lực nhiều hơn để đạt được thành tựu như mong đợi.

Thần Tài hoan hỉ báo tin, đúng 15h Thứ 5 ngày 17/11 Tam Tai lùi xa, báo hiệu thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp đã đến: Của cải vượng phát, dễ dàng phát tài, sự nghiệp vững chắc, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Dậu có tài vận dồi dào, tiền vào như nước. Con giáp này được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có thể thương lượng về lương, thưởng với cấp trên. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, chốt được nhiều đơn hàng, thu về nhiều của cải.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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