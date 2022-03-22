Thần tài hậu thuẫn, 3 con giáp kể từ ngày 23/3 phát tài phát lộc, hoan hỉ gánh túi vàng rủng rỉnh về nhà

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 18:10

Kể từ ngày 23/3, những con giáp này có lá số tử vi phát tài phát lộc, họ có thần Tài hậu thuẫn, từ đó hoan hỉ gánh túi vàng rủng rỉnh về nhà.

Tuổi Thìn

Tử vi tuổi Thìn được dự đoán kể từ ngày 23/3 sẽ vô cùng phát triển về tài vận, không chỉ nhận nhiều tài lộc, công danh của họ cũng rộng mở không ngờ. Bước vào vận trình hanh thông, họ dường như không cần tốn quá nhiều công sức nhưng vẫn thu thành công đáng nể. Tử vi chỉ ra nếu thời điểm tới họ mở lòng hơn, biết nắm bắt cơ hội dù là nhỏ ở xung quanh cũng đủ khiến họ trở thành đại gia vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Họ sẽ có nhiều sao may mắn cao chiếu, mọi khó khăn không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí.

Thần tài hậu thuẫn, 3 con giáp kể từ ngày 23/3 phát tài phát lộc, hoan hỉ gánh túi vàng rủng rỉnh về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tử vi từ ngày 23/3 dự đoán tuổi Tuất sẽ có vận trình hanh thông, xuôi thuận, nhờ sự chăm chỉ suốt thời gian qua, họ sẽ thu được phần thưởng xứng đáng, từ đây họ sẽ phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn trong tình duyên và sự nghiệp, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn. Có Chính Ấn cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh sự nghiệp thời gian tới của tuổi Tuất được nhiều thuận lợi, bản mệnh đang tiến những bước chắc chắn trên con đường thành công, ngày càng tới gần mục tiêu hơn.

Thần tài hậu thuẫn, 3 con giáp kể từ ngày 23/3 phát tài phát lộc, hoan hỉ gánh túi vàng rủng rỉnh về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tử vi từ ngày 23/3 dự đoán tuổi Hợi sẽ có sự chuyển mình đáng kể dưới sự giúp đỡ của quý nhân, họ sẽ thu về một số vốn không nhỏ cho mình. Thời gian tới, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, nếu may mắn thì năm nay sẽ bội thu, lại gặp thêm quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào. Nhìn chung họ có cung tài lộc tương đối ổn định và sẽ không có nhiều biến động hoặc gặp xui xẻo.

Thần tài hậu thuẫn, 3 con giáp kể từ ngày 23/3 phát tài phát lộc, hoan hỉ gánh túi vàng rủng rỉnh về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "hổ mọc thêm cánh", tiền quấn quanh thân, cơ ngơi bát ngát sau ngày từ ngày 24/3 đến 28/3.

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