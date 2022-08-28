Thần Tài gọi vang 3 con giáp may mắn nhất dịp Tết trung thu này, đếm tiền sái tay, may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 05:33

Sang dịp Tết trung thu sẽ có 3 con giáp thu hết tài lộc trong thiên hạ về phía mình. Tiền bạc đủ đầy, phúc khí cũng rất vượng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp gặp nhiều may mắn vào dịp Tết trung thu sắp đến. Con giáp này đang có bước tiến công danh rộng mở vô cùng. Cộng thêm một chút may mắn nhờ đó mà có cơ hội để thể hiện bản thân và thăng tiến khá nhanh trên con đường sự nghiệp.

Đặc biệt, trong thời gian này, người tuổi Dần có thể thể hiện khả năng quan sát cũng như tính cách chi tiết, cẩn thận về mặt tài chính. May mắn hơn, Dần còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền mà trước đây mình chưa từng được tham gia.

Thần Tài gọi vang 3 con giáp may mắn nhất dịp Tết trung thu này, đếm tiền sái tay, may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục - Ảnh 1
Tuổi Dần là con giáp gặp nhiều may mắn vào dịp Tết trung thu sắp đến. Con giáp này đang có bước tiến công danh rộng mở vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tết trung thu sắp đến, người tuổi Tý có các nguồn thu nhập từ nhiều mảng khác nhau, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Những người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cuộc sống lên như diều gặp gió.

Chỉ cần tuổi Tý xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, dù có gặp khó khăn cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Người làm kinh doanh sẽ nhận được các hợp đồng béo bở, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, thời gian này, bạn hãy tận hưởng cuộc sống viên mãn của mình.

Thần Tài gọi vang 3 con giáp may mắn nhất dịp Tết trung thu này, đếm tiền sái tay, may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục - Ảnh 2
Tết trung thu sắp đến, người tuổi Tý có các nguồn thu nhập từ nhiều mảng khác nhau, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi có nói, vào dịp Tết trung thu sắp đến, những người tuổi Hợi có cơ hội trở thành con giáp phát tài phát lộc nhờ tài vận bừng sáng. Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ có nhiều thu nhập tiền chảy vào túi bạn chủ yếu là do tự làm tự ăn.

Nguồn thu chính của Hợi có xu hướng tăng đáng kể. Nếu làm thêm nghề tay trái, các nguồn thu phụ cũng sẽ nhích nhẹ. Con đường tình cảm của Hợi cũng cực kỳ trôi chảy trong thời gian này. Bạn có cơ hội gặp được nửa kia ưng ý, có thể tính chuyện trăm năm.

Thần Tài gọi vang 3 con giáp may mắn nhất dịp Tết trung thu này, đếm tiền sái tay, may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục - Ảnh 3
Tử vi có nói, vào dịp Tết trung thu sắp đến, những người tuổi Hợi có cơ hội trở thành con giáp phát tài phát lộc nhờ tài vận bừng sáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày cuối tuần này (18/8 - 21/8), top 3 con giáp được vía Thần Tài, sự nghiệp một đường thẳng tiến, cao nhân dẫn lối đến đỉnh vinh quang

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