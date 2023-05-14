Thần Tài gọi tên 3 con giáp đếm tiền tay những ngày nửa cuối tháng 5: tin vui ập đến tấp nập, hạnh phúc ngập tràn, PHÚC KHÍ tăng bội phần

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 05:42

3 con giáp dưới đây nhận hàng loạt tin vui nửa cuối tháng 5 này, sự nghiệp cũng như tiền bạc đều đạt tới độ mĩ mãn, ai cũng ghen tị.

Tuổi Tý

Vận may về tài lộc cũng sẽ mỉm cười với người tuổi Tý trong nửa cuối tháng 5 này. Điềm báo phát tài hiện lên khá rõ, bản mệnh thu tiền vàng đầy tay, chẳng lo túng thiếu.

Người tuổi Tý may mắn chọn được đối tác tốt nên tài lộc cứ thế sinh sôi nảy nở. Nhân cơ hội này Tý nên đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh, buôn bán sẽ rất thích hợp.

Nhìn chung, các nguồn thu của Tý vô cùng dồi dào. Mặc dù phải bỏ ra nhiều công sức, tiền bạc nhưng kết quả thu lại được rất xứng đáng.

Mọi khó khăn, thử thách tạm thời được người tuổi Tý giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, cơ hội để tạo ra sự đột phá là không nhiều. Tý vẫn cần thận trọng, tiến hành từng bước một, chậm mà chắc thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

Thần Tài gọi tên 3 con giáp đếm tiền tay những ngày nửa cuối tháng 5: tin vui ập đến tấp nập, hạnh phúc ngập tràn, PHÚC KHÍ tăng bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ hành động mạnh mẽ, đầu óc nhìn chung rất linh hoạt. Họ sẽ không nản lòng trước mỗi khó khăn hay vì vấn đề nhỏ mà trở nên rụt rè.

Con giáp này làm việc gì cũng dứt khoát, quyết đoán. Nửa cuối tháng 5, người tuổi Ngọ bộc lộ tài năng. Sự nghiệp của họ sẽ phát triển nhanh hơn.

 

Con giáp này có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, thu nhập rủng rỉnh, phú quý song hành. Đặc biệt, người tuổi Ngọ làm kinh doanh cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn, làm đại lý phân phối.

Những người làm nông nghiệp cũng có mùa vụ tươi tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu dồi dào.

Thần Tài gọi tên 3 con giáp đếm tiền tay những ngày nửa cuối tháng 5: tin vui ập đến tấp nập, hạnh phúc ngập tràn, PHÚC KHÍ tăng bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất tính tình vui vẻ, ăn nói dễ nghe, được lòng mọi người. Với tính cách này bạn đi đâu cũng thuận lợi, làm việc gì cũng được người khác tương trợ. Những ngày nửa cuối tháng 5 vô cùng khởi sắc đối với tuổi Tuất. Bạn nhận tin vui từ công việc, cảm giác được tiếp thêm nguồn sức mạnh phi thường khiến cấp trên vô cùng hài lòng.

Đã thế chuyện tình cảm khá tốt nên tuổi Tuất có thể yên tâm lao động và làm việc. Tình yêu của bạn và người ấy đang bước vào giai đoạn chín muồi nên bạn có thể vui vẻ, tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu nhé.

Công việc làm thêm giúp sức cho bạn rất nhiều, hỗ trợ thu nhập trong thời gian này giống như "nước chảy chỗ trũng" vậy. Bạn chỉ cần ngồi mà hưởng thụ thôi.

Thần Tài gọi tên 3 con giáp đếm tiền tay những ngày nửa cuối tháng 5: tin vui ập đến tấp nập, hạnh phúc ngập tràn, PHÚC KHÍ tăng bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới (18/5): 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền của dư dả, phát triển không ngừng trong công việc

Đúng 5 ngày tới (18/5): 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền của dư dả, phát triển không ngừng trong công việc

Theo tử vi 12 con giáp, vào thời điểm này 3 con giáp dưới đây sẽ thu hút được nhiều cơ hội phát triển, vượng tài vượng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 5 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình