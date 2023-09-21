Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 21/9: Phật Bà chiếu cố hết mình trong công việc, đói nghèo lùi xa, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có thu nhập tăng cao bất ngờ, tích lũy được nhiều tiền của vào đúng 11 giờ trưa ngày 21/9.

Tuổi Thìn

Thoát khỏi thời gian đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vào đúng 11 giờ trưa ngày 21/9 này vận trình tuổi Thìn khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tử vi nói rằng, từ khung giờ này con giáp này sẽ đón nhận nhiều vận may lớn. Trong tháng, sự nghiệp của tuổi  phát triển như ý muốn, vận khí được cải thiện, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 21/9: Phật Bà chiếu cố hết mình trong công việc, đói nghèo lùi xa, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có thể thấy rằng vào đúng 11 giờ trưa ngày 21/9 là quãng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Ngọ. Trong công việc, nhờ có đầu óc minh mẫn và quyết đoán mà bản mệnh có thể đưa ra những giải pháp đúng đắn khi phải đối mặt với nhiều quyết định quan trọng. Thậm chí, cho dù có những việc không diễn ra theo đúng kế hoạch thì bạn cũng có thể xử lý nhanh chóng vấn đề bằng khả năng thích nghi tuyệt vời của mình.

Tuy nhiên, dù có thuận lợi thế nào đi nữa thì tuổi Ngọ cũng cần phải tập trung cao độ nếu không sẽ dễ để xảy ra soi sót đấy nhé. Hơn nữa, bản mệnh chớ phân tâm vì ý kiến của nhiều người khác, bởi chính bạn phải là người biết chọn lọc điều gì nên nghe hay là bỏ qua.

Từ khung giờ này, nhờ có năng lực của bản thân mà bạn còn có thể giúp đỡ nhiều người xung quanh mình, xây dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp.

Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 21/9: Phật Bà chiếu cố hết mình trong công việc, đói nghèo lùi xa, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người sinh năm này rất ưa nhìn, học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ. Trong giao tiếp, con giáp này thể hiện mình là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình và hài hước. Điểm yếu của người tuổi Tỵ là dễ yếu lòng và hay tủi thân.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 21/9, người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Những người tuổi này làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời. Con giáp tuổi này cần quyết đoán hơn nữa và biết cách tận dụng cơ hội đến với mình. Nếu làm được như vậy, họ sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu, tăng thêm thu nhập.

Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 21/9: Phật Bà chiếu cố hết mình trong công việc, đói nghèo lùi xa, làm đâu thắng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp ngửa tay hứng tiền trời ban trong 15 ngày tới: Giàu có nhất nhì thiên hạ, vạn sự như ý, trăm sự thành công, đỏ lộc đỏ tình

3 con giáp ngửa tay hứng tiền trời ban trong 15 ngày tới: Giàu có nhất nhì thiên hạ, vạn sự như ý, trăm sự thành công, đỏ lộc đỏ tình

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc cực vượng, cuộc sống viên mãn như ý trong 15 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 21/9 tu vi ngay 22/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 22 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 52 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 52 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026