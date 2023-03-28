Thần tài gõ cửa đảm bảo đúng, 5 ngày tới 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, trả sạch nợ, lên đời, đổi vận

Tử vi 12 con giáp trong tuần này cho thấy, công việc của người tuổi Thìn khá êm đềm, do vậy tài lộc cũng theo đó khấm khá. Với nhũng người làm ăn kinh doanh thì đây có lẽ là thời gian nước rút để thu về lợi nhuận.

Người tuổi Thìn có công việc khá êm đềm trong những ngày đầu tuần. Tài lộc do vậy cũng ùn ùn kéo đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này cũng nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng vì buồn bã, nóng giận mà có những cư xử, lời lẽ không đúng mực, tránh để cho người khác hiểu lầm mà ảnh hưởng đến công việc, đời sống .

TUỔI DẦN

Người tuổi Dần là người rất kiên nhẫn, cẩn trọng và đáng tin cậy. Họ thường không bao giờ than phiền, đổ lỗi cho người khác và trốn tránh trách nhiệm. Nếu có lòng kiên nhẫn, bền bì, kiên trì trong những hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Dần chắc chắn luôn vượt qua những gập gềnh phía trước.

Tính kiên nhẫn cũng đồng nghĩa với việc họ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, từ hình thức đến kế hoạch và phương thức thực hiện. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Dần là họ có thể trở nên quá cứng nhắc và máy móc, thường khó chấp nhận thay đổi và không thích rủi ro. Họ cũng có thể trở nên khá bướng bỉnh trong những quan điểm của mình.

Tính kiên nhẫn giúp người tuổi Dần luôn vượt qua những gập gềnh phía trước. Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TỴ

Người tuổi Tỵ là người rất thông minh sáng tạo và nhạy bén. Họ thường có khả năng tư duy, phân tích và tổ chức rất khoa học. Bên cạnh sự thông ming, người tuổi Tỵ còn được ban phát vẻ đẹp ngoại hình. Ngoại hình của người tuổi Tỵ thường xinh đẹp và quyến rũ.

Người tuổi Tỵ tuy tham vọng nhưng lại có khả năng lãnh đạo tốt, đây chính là điều giúp họ thường đạt được nhiều thành công trong công việc và sự nghiệp. Tuy nhiên, cá tính mạnh mẽ, độc lập, thông minh cũng làm cho họ trở nên khó tính, ít tin tưởng vào người khác.

Người tuổi Tỵ thường có khả năng tư duy, phân tích và tổ chức rất khoa học. Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!