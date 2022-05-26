Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp mở cửa nhà đón vinh hoa, phú quý trong 15 ngày tới đây 27/5 - 10/6: Thân có Cát tinh phù trợ, Hợi đầu tư, tiền vào đếm không xuể

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

Lời khuyên dành cho người tuổi Tý trong 10 ngày tới khi chịu ảnh hưởng của hung tinh là quan tâm hơn đến sức khoẻ của mình. Cần chú ý vấn đề đau nhức cột sống cổ, mất ngủ và đau đầu. Nhìn chung, người tuổi Tý nên nghỉ ngơi nhiều hơn và tăng cường vận động để nâng cao sức khỏe .

Tử vi 10 ngày tới cho biết tuổi Tý được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con khỉ là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 10 ngày tới dự báo đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân tiến triển khá thuận lợi. Con giáp này đạt được kết quả như mong đợi, chỉ cần tiến hành theo đúng như kế hoạch dự định là mọi chuyện sẽ gặp ổn thỏa cả thôi. Bản mệnh có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm rồi.

Người làm kinh doanh có thể tận dụng cơ hội trong 10 ngày tới đây để mở rộng quy mô làm ăn hoặc hiện thực hoá những ý tưởng đang ấp ủ. Người làm công ăn lương đừng ngại đề xuất sáng kiến của mình, rất có thể đó sẽ là tiền đề cho việc thăng chức tăng lương. Nhìn chung, nếu nắm bắt được cơ hội, người tuổi Thân không những tài vận hanh thông mà những khía cạnh khác trong cuộc sống cũng được như mong muốn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử.

Tử vi 10 ngày tới sẽ mang lại cho Hợi sẽ có tài chính dồi dào, thăng tiến cực nhanh trong công việc.Trong thời gian này, nhờ có quý nhân nâng đỡ Hợi càng đắc tài đắc lộc, làm ăn vượng phát khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Không những tài lộc hanh thông mà người tuổi Hợi còn đào hoa vượng. Người độc thân hãy bày tỏ sự chân thành của mình và nắm bắt cơ hội, sẽ được đối phương đánh giá cao. Người có gia đình hôn nhân ngọt ngào và hòa thuận.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.