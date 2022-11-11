Thần Tài giá lâm: cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp lên hương tài vận, 3 phần sung túc, 7 phần giàu sang

Người tuổi Mùi vốn có tính cách chân thành, sống thực tế. Họ ít khi tin vào các trò đỏ đen may rủi. Nhờ lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy bấy lâu nay, tuổi Mùi có cơ hội nhận tài lộc bất ngờ vào cuối tháng 10 âm lịch.

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Mùi trong vào cuối tháng 10 âm lịch rất tốt. Bản mệnh được quý nhân phù trợ, đi đâu làm gì cũng có người nâng đỡ. Nhờ đó, công việc của tuổi Mùi phát triển thuận lợi, dễ bề thăng tiến, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Được Thực Thần theo dõi suốt tháng 10 âm lịch, con giáp này có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Nếu có thể, bản mệnh có thể thử vận may với các chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số… Biết đâu bất ngờ, bản mệnh lại được thần may mắn phù trợ.

Tuổi Thìn

Cuối tháng 10 âm lịch là thời điểm tốt để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Những sự cố xảy ra khiến con giáp khó kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn có bản lĩnh nên chỉ cần cơ hội xuất hiện là họ sẽ nắm bát và tạo ra kỳ tích.

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Thìn vốn mang số mệnh của rồng, cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua. Con giáp này thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bước qua khó khăn, tuổi Thìn vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa biết cách thay đổi cục diện, nâng tầm cuộc sống.

Tử vi nói rằng, vào cuối tháng 10 âm lịch , tuổi Thìn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên vào cuối tháng 10 âm lịch , vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.