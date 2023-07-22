Thần Tài ghi danh sổ VÀNG đúng hôm nay 22/7, 3 con giáp phất lên vù vù, TÀI LỘC tăng tiến thần tốc, tậu nhà lầu xế hộp dễ như trở bàn tay

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, tuổi Sửu làm quản lý, đứng đầu một tổ chức, doanh nghiệp hoặc tự làm chủ công việc thì sẽ đón nhận tin vui, có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên đừng cậy mình nắm quyền mà kiêu ngạo.

Vận trình tình duyên tươi sáng. Với những người có gia đình sẽ có thời gian vô cùng hạnh phúc viên mãn bên nửa kia của mình. Còn người trẻ tuổi thì dễ gặp được bạn cũ hoặc được người khác tỏ tình.

Tài chính của con giáp này cũng dồi dào. Tuổi Sửu đón nhận quý nhân phương xa mang đến nhiều tài lộc trong thời điểm này. Những người ngoại giao tốt, giỏi ăn nói cũng tự đem lộc về cho mình chứ không cần dựa vào ai.

Tuổi Ngọ

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày thứ Bảy 22/07/2023 này, tuổi Ngọ gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Ngọ khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Ảnh minh họa: Internet

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của tuổi Ngọ. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, tuổi Ngọ hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của tuổi Ngọ hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Tuổi Mùi

Thiên Ấn chiếu mệnh đem lại may mắn cho những bạn làm bác sĩ, kỹ thuật, nghệ thuật. Mùi có đầu óc khôn khéo, mưu lược nên đi làm không để bất cứ ai ăn hiếp được mình, làm đúng nên chẳng ai có thể bắt bẻ. Tuy nhiên bạn cũng nên hạn chế ăn nói thẳng thắn kẻo cản trở đường công danh phát triển nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hội cục nên tài lộc trong ngày không quá dồi dào nhưng vẫn thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải lo lắng chuyện tiền bạc quá nhiều. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, nay hãy tranh thủ kiếm thêm đi nhé.

Chuyện tình cảm đặc biệt tốt nhờ Hỏa sinh Thổ. Mùi dễ kết bạn, dễ làm quen thì tính tình thoải mái, không lo nghĩ sâu xa. Còn chuyện tình duyên muộn một chút cũng không sao cả, thà muộn mà gặp đúng người còn hơn vội vàng rồi vội tan.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.