Thần Tài đứng trước cửa nhà 3 con giáp liên tiếp các ngày 23, 24 và 25/9: Tiền bạc sung túc, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ung dung có của đầy nhà, quơ tay là có tiền liên tiếp các ngày 23, 24 và 25/9.

Tuổi Mùi

Trong số 12 con giáp, tuổi Mùi là 1 trong những con giáp chăm chỉ nhất trong công việc. Hầu như họ chẳng bao giờ kêu ca mà luôn nỗ lực, âm thầm cố gắng và hoàn thành tốt nhất những gì được giao. Trong con mắt của người khác, tuổi Mùi là những người rất đáng tin cậy, cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Liên tiếp các ngày 23, 24 và 25/9, đường công danh rộng mở, có thêm nhiều mối làm ăn giúp tiền chật ví Mùi. Họ không chỉ mở ra con đường xán lạn cho tương lai của mình mà còn tạo một bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Mùi dễ dàng đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Tình duyên của Mùi cũng viên mãn ấm êm, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Người tuổi Mùi có tài lộc vượng phát. Người làm ăn kinh doanh được dự đoán sẽ thu nhiều lợi nhuận. Trong khi đó, người đi xa cũng nhận được tin vui, thu về nhiều thành quả. Người làm công ăn lương nhận được thêm dự án, công việc, phát triển nghề tay trái. Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Mùi trong thời gian này cũng bắt đầu sinh lời, mang đến cho họ thu nhập dồi dào.

Thần Tài đứng trước cửa nhà 3 con giáp liên tiếp các ngày 23, 24 và 25/9: Tiền bạc sung túc, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hỷ sự liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Các ngày 23, 24 và 25/9 khá bình yên dành cho tuổi Dần. Sẽ không có bất kì rắc rối nào xảy ra trong công việc và cuộc sống của bạn. Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi các điều khoản rõ ràng nên ít khi xảy ra tranh chấp, mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch.

Chuyện tình cảm của bạn cũng đang trong giai đoạn hết sức mặn nồng, bạn và người ấy luôn dành cho nhau những bất ngờ lãng mạn và ngọt ngào. Tình yêu của bạn sẽ khiến những ngày đông lạnh trở nên ấm áp hơn. Lúc này, tuổi Dần tập trung vào công việc và không ngồi "buôn bán" với đồng nghiệp nên hiệu suất tăng cao rõ rệt. Còn về tài vận, đây là lúc những cơ hội kiếm tiền mở ra cho bạn, hãy chủ động nắm bắt nhé!

Thần Tài đứng trước cửa nhà 3 con giáp liên tiếp các ngày 23, 24 và 25/9: Tiền bạc sung túc, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hỷ sự liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình liên tiếp các ngày 23, 24 và 25/9. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Trong thời điểm này, Nhị Hợp xuất hiện giúp cho các công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được trao cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy tranh thủ nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tài chính của bạn có mức chuyển biến đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi một cách ổn định. Túi tiền của người tuổi Dậu trở nên rủng rỉnh hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Bạn có đồng ra đồng vào, không cần phải quá lo lắng đến chuyện chi tiêu.

Thần Tài đứng trước cửa nhà 3 con giáp liên tiếp các ngày 23, 24 và 25/9: Tiền bạc sung túc, một bước thành đại gia nức tiếng, gặp hỷ sự liên miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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