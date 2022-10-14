Thần Tài độ mệnh 3 ngày liên tiếp (14/10, 15/10, 16/10): 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, làm đâu thắng đó, tài lộc hanh thuận, vàng bạc đủ đầy, may mắn rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 07:05

Thần Tài độ mệnh 3 ngày liên tiếp (14/10, 15/10, 16/10), 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, làm đâu thắng đó, tài lộc hanh thuận, vàng bạc đủ đầy, may mắn rạng rỡ

Tuổi Hợi

Tử vi phương Đông dự báo 3 ngày thuận lợi đối với tuổi Hợi cho con đường học hành, thi cử, theo đuổi chức vụ, cạnh tranh vào vị trí mới. Nếu con giáp này đang công tác trong các lĩnh vực như nghiên cứu, giáo viên, bác sĩ, nhà văn… thì kết quả làm việc rất tốt, có nhiều đột phá mới.

Ngoài ra bản mệnh còn đưa ra được những ý tưởng mới rất hay ho, có thể áp dụng vào công việc và được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này có khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hoặc được giao cho trọng trách mới. Chính cách làm việc tự tin, chắc chắn, có trách nhiệm của bạn đã khiến cho tất cả mọi người đều thấy an tâm và tin tưởng.

Vận trình tài lộc vượng phát nhờ ngũ hành Kim vượng, tiền bạc thu về không nhỏ. Chuyện làm ăn có lộc, khách hàng tự tìm đến hoặc quay lại hợp tác, người làm ăn kinh doanh thu được nhiều lợi nhuận. Con giáp này nên đầu tư vào những hạng mục có khả năng sinh lời, sẽ không phải lo lắng quá nhiều về tài chính. 

Thần Tài độ mệnh 3 ngày liên tiếp (14/10, 15/10, 16/10): 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, làm đâu thắng đó, tài lộc hanh thuận, vàng bạc đủ đầy, may mắn rạng rỡ - Ảnh 1
Tử vi phương Đông dự báo 3 ngày thuận lợi đối với tuổi Hợi cho con đường học hành, thi cử, theo đuổi chức vụ, cạnh tranh vào vị trí mới. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi phương Đông dự báo người tuổi Dần gặp tam hợp 3 ngày liên tiếp nên sự nghiệp gặp nhiều may mắn, mọi khó khăn đều vượt qua dễ dàng mà không bị vướng mắc. Mặc dù công việc bận rộn nhưng con giáp này vẫn tìm được hướng giải quyết thỏa đáng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuổi Dần giành được khá nhiều thành công trong công việc nhờ quý nhân giúp đỡ, khả năng thành công rất cao. Bản mệnh được chỉ cho đường đi nước bước, không phải đi đường vòng nên có thể tiến thẳng tới mục tiêu.

Đường tài lộc của tuổi Dần cực vượng, bản mệnh tìm được cơ hội kiếm tiền và không bỏ lỡ bất cứ một thời cơ nào, ví tiền nhờ thế mà dày lên nhanh chóng. Nguồn thu chính và phụ của con giáp này đều gia tăng. Nhất là với những người làm ăn kinh doanh thì lợi nhuận tăng cao khiến công việc ngày càng phát triển tốt. 

Thần Tài độ mệnh 3 ngày liên tiếp (14/10, 15/10, 16/10): 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, làm đâu thắng đó, tài lộc hanh thuận, vàng bạc đủ đầy, may mắn rạng rỡ - Ảnh 2
Theo tử vi phương Đông dự báo người tuổi Dần gặp tam hợp 3 ngày liên tiếp nên sự nghiệp gặp nhiều may mắn, mọi khó khăn đều vượt qua dễ dàng mà không bị vướng mắc. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Trong 3 ngày liên tiếp, công việc của tuổi Sửu tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ. Sửu vốn là một người thông minh và lanh lợi, và nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, con giáp này hoàn toàn có cơ hội gây ấn tượng mạnh mẽ với người làm lãnh đạo.

Người làm đầu tư, kinh doanh thích hợp đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua đáng tiếc. Khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp con giáp này rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Trên phương diện tài lộc, tài tinh chiếu mệnh lại mở ra cơ hội phát tài với một số người may mắn. Có thể những khoản đầu tư trước đó của con giáp này đang dần thu được lợi nhuận sau rất nhiều sự mong đợi trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng.

Thần Tài độ mệnh 3 ngày liên tiếp (14/10, 15/10, 16/10): 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, làm đâu thắng đó, tài lộc hanh thuận, vàng bạc đủ đầy, may mắn rạng rỡ - Ảnh 3
Trong 3 ngày liên tiếp, công việc của tuổi Sửu tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ. Sửu vốn là một người thông minh và lanh lợi, và nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, con giáp này hoàn toàn có cơ hội gây ấn tượng mạnh mẽ với người làm lãnh đạo. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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