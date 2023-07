THẦN TÀI 'điểm mặt' gọi tên 3 con giáp này sau 18h hôm nay 10/7: Tiền tài trước ngõ, mở cửa đón nhận, phúc lộc phủ phê, mua nhà sắm xe, mau chóng giàu sang, nức tiếng một vùng

Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được Chính Tài nâng đỡ, sự cố gắng suốt một thời gian dài của bạn được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Hôm nay, bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn nữa.

Lối sống tiết kiệm, chi tiêu lý trí cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền bù lại khoảng thời gian vừa qua thì bạn vẫn luôn dư dả, thậm chí còn có tiền đầu tư.

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu trong ngày hôm nay cũng khá suôn sẻ, bản mệnh mặc dù bận rộn với công việc nhưng không bao giờ quên dành thời gian quan tâm, chăm sóc một nửa của mình. Đối phương cảm thấy con giáp này là người vô cùng trách nhiệm và là chỗ dựa vững chắc cho họ trong cuộc sống.

Lối sống tiết kiệm, chi tiêu lý trí cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do có Tam Hội trợ giúp, mọi công việc của người tuổi Mão đều có tiến triển rõ rệt. Hôm nay là một ngày may mắn của bạn, vì vậy nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Rất có thể người đó chính là người quen của bạn suốt bấy lâu. Quý nhân sẽ chỉ cho bạn hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão trong ngày hôm nay khá tốt, con giáp này không gặp phải áp lực hay căng thẳng nào quá lớn nên có thể hoàn thành công việc ổn thỏa. Tuy nhiên bản mệnh cần phải mạo hiểm hơn nữa, đừng đứng mãi trong vùng an toàn của mình bởi điều đó sẽ khiến cơ hội thăng tiến ngày càng xa.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão trong ngày hôm nay khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo