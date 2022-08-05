Thần tài "điểm mặt chỉ tên" 3 con giáp công việc suôn sẻ, làm ăn thăng tiến trong tuần tới (8 - 14/8)

Trong tuần kế tiếp sự nghiệp của 3 con giáp này được củng cố, may mắn muôn phần.

Tuổi Tuất

Trong tuần tới những người tuổi Tuất có một ngày suôn sẻ đặc biệt là trong công việc Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần tới những người tuổi Tuất có một ngày suôn sẻ đặc biệt là trong công việc. Quý bạn được mọi người yêu quý và giúp đỡ nên công việc diễn ra tốt đẹp. Đặc biệt những người có chức quyền luôn được cấp dưới nể phục và dành tình cảm kính nể.

Ngày mai nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Chẳng còn gì quý giá hơn khi vạn sự hanh thông, sức khỏe bình an và ngày hôm nay chính là một ngày đáng quý như vậy với tuổi Tuất.

Tuổi Tý

Trong tuần tới tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Thậm chí bản mệnh còn có thể triển khai những công việc quen thuộc theo hướng đi mới, đạt được hiệu suất và chất lượng cao hơn hẳn, khiến mọi người khâm phục.

Tuy nhiên gia đình con giáp này đang tồn tại một vài khúc mắc. Hai bên cần phải thẳng thắn trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc cố tình lờ vấn đề đi, khiến mâu thuẫn càng ngày càng thêm sâu sắc.

Tuổi Dần

Trong tuần tới công việc, bạn có vận trình sự nghiệp khá ổn Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần tới công việc, bạn có vận trình sự nghiệp khá ổn, nhanh nhạy với công việc mới, chất lượng công việc cao. Bạn sẽ nhận được những cơ hội từ sếp trong tương lai.

Tài vận, nếu bạn có thể nhận được một chút cảm hứng từ việc kinh doanh thành công của người khác, bạn sẽ tự mình thử và có thể kiếm tiền từ việc đó.

Tình duyên, khi tranh cãi đừng vì nóng giận mà thốt ra những lời gây tổn thương. Điều này sẽ khiến người ấy bị tổn thương và chọn cách ra đi.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-tai-diem-mat-chi-ten-3-con-giap-cong-viec-suon-se-lam-an-thang-tien-trong-tuan-toi-8-14-8-488469.html