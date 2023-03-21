Thần Tài điểm danh 3 con giáp phất lên sau một đêm vào buổi tối ngày 22/3: Đuổi ngay xui xẻo ra khỏi cửa, vận may tài lộc sẽ ào đến, tận dụng cơ hội làm giàu thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 21/03/2023 15:16

Dự đoán 3 con giáp sau nên tận dụng cơ hội vận may lên cao nhất trong thời điểm này để kiếm tiền, làm giàu. Cùng điểm danh xem bạn có nằm trong số ba con giáp may mắn không nhé!

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời điểm này, tuổi Mão là một trong số các con giáp có nhiều tiềm năng phát triển rực rỡ nhất, vời nhiều cơ hội trong công việc.

Tuy nhiên, tuổi Mão có vài nhược điểm là kém tự tin, không giỏi kỹ năng giao tiếp, do đó hạn chế nhiều thời cơ phát triển sự nghiệp. Nếu năm nay họ có thể cải thiện kỹ năng này, biết xây dựng sự tự tin, nuôi dưỡng và phát triển các mối quan hệ với sếp, đồng nghiệp cũng như những người xung quanh thì sẽ nhận được nhiều tài lộc hơn nữa.

Thần Tài điểm danh 3 con giáp phất lên sau một đêm vào buổi tối ngày 22/3: Đuổi ngay xui xẻo ra khỏi cửa, vận may tài lộc sẽ ào đến, tận dụng cơ hội làm giàu thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đây là giai đoạn may mắn cho tuổi Mão. Đặc biệt, tuổi Mão có quý nhân giúp sức, con đường công danh sự nghiệp khá suôn sẻ, nên thuận buồm xuôi gió, nên biết tận dụng sẽ rất tốt. Ngoài ra, thời điểm này cũng được cho là lúc vận may của tuổi Mão sẽ chững lại đôi chút, nên nếu không tận dụng cơ hội này, họ sẽ phải đợi đến tháng tiếp theo mới lại có được những cơ hội làm ăn tương tự

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn là những người thông minh, lanh lợi và rất có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn là người làm việc có kế hoạch và thời gian cụ thể vì vậy rất được tín nhiệm bởi đồng nghiệp và cấp trên. Nhờ vậy mà thành quả mà tuổi Tý đạt được cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn hơn những năm trước, đây là giai đoạn rực rỡ và chín muồi nhất trong sự nghiệp của họ. Lúc này, họ không những gặp được nhiều cơ hội mới giúp sự nghiệp phát triển, mà bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng rất phong phú và viên mãn.

Thần Tài điểm danh 3 con giáp phất lên sau một đêm vào buổi tối ngày 22/3: Đuổi ngay xui xẻo ra khỏi cửa, vận may tài lộc sẽ ào đến, tận dụng cơ hội làm giàu thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian về sau, không phải lúc nào tuổi Tý cũng gặp được may mắn, nhưng ít nhất họ có tiền đề và kinh nghiệm giúp họ giữ vững được tài sản của mình. Sau khoảng thời gian này, tuổi Tý có thể xây dựng được cuộc sống viên mãn vạn người mơ ước.

Tuổi Sửu

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Bạn có nhiều cơ hội để có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Thần Tài điểm danh 3 con giáp phất lên sau một đêm vào buổi tối ngày 22/3: Đuổi ngay xui xẻo ra khỏi cửa, vận may tài lộc sẽ ào đến, tận dụng cơ hội làm giàu thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình.

Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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