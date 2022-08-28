Thần tài đến, thần tài đến, sang tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 11:40

Trong tuần mới tới, những con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm đầu tư kinh doanh cũng trúng quả đậm, thu lời lớn.

Tuổi Tuất

Sang tuần mới tới, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có tầm nhìn xa và thường có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà những người khác không nhìn ra. 

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều. Người tuổi Tuất hãy nhớ rằng cơ hội đi liền với thách thức. Giữ tinh thần và cẩn trọng trong công việc, họ sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

Thần tài đến, thần tài đến, sang tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương - Ảnh 1
Sang tuần mới tới, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão giỏi thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc. Tử vi chỉ rõ, vào tuần mới, cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Mão. Con giáp này gặp được quý nhân, được trao cơ hội thể hiện khả năng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, họ có thể kiếm được tiền. 

Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, vạn sự khởi sắc. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, nông sản bán được giá cao. Con giáp này làm ăn phát tài, tiền bạc chảy ào ào vào túi, cuộc sống dần sung túc.

Thần tài đến, thần tài đến, sang tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương - Ảnh 2
Tử vi chỉ rõ, vào tuần mới, cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuần mới từ 29/8 - 4/9, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được nhiều dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua - bán đều thuận lợi. 

Người làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Thần tài đến, thần tài đến, sang tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương - Ảnh 3
Tuần mới từ 29/8 - 4/9, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được nhiều dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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