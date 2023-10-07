Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp phất lên giàu sụ trong tháng 11: Làm sương sương mà có tiền tỷ, của cải tràn trề, hỷ sự vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây kiếm tiền cực nhiều, phất lên như vũ bão trong tháng 11.

Tuổi Thìn

Phải nói rằng trong tháng 11 này là quãng thời gian hết sức may mắn của tuổi Thìn. Là người lạc quan, vui vẻ, hết lòng vì người thân nên tuổi Thìn dù thế nào cũng sẽ ra sức nỗ lực có được vị trí tốt trong công việc. Tiền bạc dù không phải là tất cả nhưng vô cùng quan trọng với họ. Một khi có cơ hội, họ sẽ nắm bắt một cách rất chặt chẽ, không thể bỏ sót thời cơ nào để kiếm tiền và làm giàu.

Thời điểm này, mối làm ăn lớn lại đến với tuổi Thìn. Không nỡ bỏ qua cơ hội nên bạn đã liều lĩnh làm giàu và thật không ngờ thời cơ đã đến. Có lẽ đây là vận của tuổi Thìn để bạn có được tiền bạc. Lúc này, tuổi Thìn sẽ vô cùng phất nên nhớ có tiền thì phải tích cóp để có cơ hội thì làm ăn lớn nhé.

Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp phất lên giàu sụ trong tháng 11: Làm sương sương mà có tiền tỷ, của cải tràn trề, hỷ sự vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo hơn người, biết nhìn xa trông rộng nên dù xuất phát điểm không được như người khác nhưng Ngọ chưa bao giờ tự ti. Họ biết tận dụng thế mạnh để khẳng định giá trị của bản thân, biết đầu tư khôn ngoan, quản lý tài chính khoa học. Vậy nên, càng về hậu vận Ngọ càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy.

Xem tử vi, trong tháng 11, con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc. Ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay, chẳng cần nhọc công vẫn có tiền tiêu thả ga chính là phúc phần mà Ngọ được hưởng.

Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp phất lên giàu sụ trong tháng 11: Làm sương sương mà có tiền tỷ, của cải tràn trề, hỷ sự vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ cũng là một trong những con giáp phát tài trong tháng 11. Bản mệnh có vận tài lộc đang rất vượng phát, chuẩn bị may túi ba gang mà đựng đi nhé.

Đây là thời điểm nghỉ ngơi nhưng đó là với người khác, còn những chú Rắn khó mà ngồi yên được khi cơ may tiền bạc ập đến giúp tài lộc tự chạy vào túi bạn mà không cần phải lo toan quá nhiều. Đây không phải là may mắn mà ai cũng có được.

Đặc biệt, tài vận của con giáp này chủ yếu phát về làm ăn kinh doanh, tài lộc bất ngờ. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng mà không cần phải chạy ngược xuôi vất vả.

Thành quả trong tháng 11 cũng là nhờ bản mệnh luôn chú ý giữ được uy tín và chất lượng sản phẩm, đây chính là cách nhanh nhất để bạn gây dựng thương hiệu cho mình. Tuy vậy, những thứ dễ đến thường dễ đi, bản mệnh nên có kế hoạch tài chính cụ thể. 

Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp phất lên giàu sụ trong tháng 11: Làm sương sương mà có tiền tỷ, của cải tràn trề, hỷ sự vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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