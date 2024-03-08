Thần Tài cúi đầu nhường ghế, 3 con giáp đón 10 ngày tới (10 - 19/3) nhiều điềm lành vẫy gọi, đường công danh rộng cửa thành công, tài lộc tiêu mãi chẳng hết

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 15:03

10 ngày tới (10 - 19/3) nhiều điềm lành vẫy gọi, 3 con giáp có đường công danh rộng cửa thành công, tài lộc tiêu mãi chẳng hết.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần hào hiệp, can đảm, giàu nghị lực. Con giáp tuổi này trời sinh giàu sang phú quý nên dù xuất thân nghèo hèn cũng có ngày tiền bạc đầy kho.

Trong thời gian qua, tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn trắc trở nhưng bước vào 10 ngày tới, vận may của tuổi này có nhiều thay đổi tích cực. Cụ thể, con giáp may mắn sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức trong thời gian gần. 

Thần Tài cúi đầu nhường ghế, 3 con giáp đón 10 ngày tới (10 - 19/3) nhiều điềm lành vẫy gọi, đường công danh rộng cửa thành công, tài lộc tiêu mãi chẳng hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân trời sinh thông minh, nhanh trí và có trách nhiệm trong công việc. Người tuổi này luôn giữ được tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn. Họ giỏi chịu đựng áp lực, thích nghi tốt với hoàn cảnh và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Bước vào 10 ngày tới, con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần vì vận may đang từ từ lội ngược dòng, hỷ sự đến liên tục, thậm chí có người tìm được quý nhân, được giúp đỡ và theo chân trên con đường lập nghiệp. Đặc biệt, công việc của bản mệnh sẽ được giải quyết êm xuôi ổn thỏa, ai có nợ nần thì sẽ tìm được cách giải quyết.

Thần Tài cúi đầu nhường ghế, 3 con giáp đón 10 ngày tới (10 - 19/3) nhiều điềm lành vẫy gọi, đường công danh rộng cửa thành công, tài lộc tiêu mãi chẳng hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học 12 con giáp, người tuổi Hợi cả đời đều siêng năng, ham học hỏi, tìm tòi, khám phá. Con giáp tuổi này không ngại thay đổi, thích thử thách bản thân với những công việc khác nhau.

10 ngày tới, con giáp may mắn hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Công việc của bản mệnh có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới. Ngoài ra, con giáp này sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tự nguyện gíúp đỡ, tạo điều kiện cho tuổi Hợi phát triển sự nghiệp, tiền bạc vốn đã có thể kiếm được nay càng nhiều hơn, chuyện đổi nhà mua xe mới chỉ trong tầm tay.

Thần Tài cúi đầu nhường ghế, 3 con giáp đón 10 ngày tới (10 - 19/3) nhiều điềm lành vẫy gọi, đường công danh rộng cửa thành công, tài lộc tiêu mãi chẳng hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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