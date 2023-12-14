Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng sổ bạc trong 5 ngày tới: Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn thăng hoa, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 04:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều trong 5 ngày tới.

Tuổi Mão

Ngay khi người bạn Mèo trong 5 ngày tới, sẽ vô tình được các ngôi sao may mắn. Mặt khác, đối với cá nhân người tuổi Mão, may mắn có thể dẫn đến đào hoa, nhưng đối với một số người đang muốn thoát khỏi cảnh độc thân, muốn có được tình yêu đích thực càng sớm càng tốt thì họ phải hiểu rõ thế mạnh của bản thân và những điểm yếu.

Tài chính ở thời điểm này khá dư dả, Mão được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình.

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong 5 ngày tới. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng.

Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng sổ bạc trong 5 ngày tới: Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn thăng hoa, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngựa thuộc con giáp những người lạc quan, vui vẻ, dù làm việc gì cũng rất quyết đoán, không chạy theo xu hướng, cũng rất có năng lực lãnh đạo, nếu dấn thân vào những ngành liên quan đến chính trị thì địa vị của họ càng ngày càng cao và sẽ ngày càng già đi khi tuổi càng cao.

Bạn càng giàu, bạn càng làm việc tốt và bạn có trách nhiệm hơn, vì vậy bạn được cấp trên đánh giá cao. Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong 5 ngày tới. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. 

Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng sổ bạc trong 5 ngày tới: Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn thăng hoa, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi rất trung thực và có trách nhiệm, có sự nghiệp tốt, suy nghĩ cẩn thận, thông minh, kiên trì và dũng cảm. Tài lộc rất tốt, chuyện vui chồng chất, phúc lộc gấp đôi, có cả sức khỏe và may mắn. 

Do biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ trong 5 ngày tới.

Lúc này, người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng sổ bạc trong 5 ngày tới: Song hỷ lâm môn, tình duyên viên mãn thăng hoa, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Vinh sủng tận trời, 3 con giáp quét sạch mây mù chắn lối nửa cuối tháng 12/2023: Tài khí sáng chói, may túi ba gang đựng tiền, tơ hồng trao tay

Vinh sủng tận trời, 3 con giáp quét sạch mây mù chắn lối nửa cuối tháng 12/2023: Tài khí sáng chói, may túi ba gang đựng tiền, tơ hồng trao tay

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài vận hanh thông, tiền tài cải thiện rõ rệt trong nửa cuối tháng 12/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 14/12 tu vi ngay 15/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 29 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 32 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng