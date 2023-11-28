Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào 10 giờ 10 phút ngày 29/11: Sự nghiệp khởi sắc vượt bậc, song hỷ lâm môn, tiền bạc bát ngát

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây may mắn tìm thấy lối đi riêng, giàu sang nhanh chóng vào 10 giờ 10 phút ngày 29/11.

Tuổi Thìn

Ai cũng biết rằng, Rồng là biểu tượng cho vua, cho quân tử và đương nhiên họ đều là những người phi thường tài giỏi. Đối với những người tuổi Thìn cũng thế, bất kể là nam hay nữ thì họ vẫn mang trong mình số mệnh phú quý. Tuy nhiên, chắc chắn cuộc sống này không bao giờ là dễ dàng và họ cũng như những người khác, cũng phải nỗ lực, cố gắng để vượt qua khó khăn, sau cùng mới có để lên được đỉnh vinh quang

Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được thành công vào thời trẻ, họ được tung hô và ngưỡng mộ không ngừng, tuy nhiên vào khoảng trung vận mọi thứ dường như chững lại, nhưng đó chỉ là giai đoạn cần phải trải qua của cuộc đời.

Vào 10 giờ 10 phút ngày 29/11, Rồng thì vẫn sẽ là Rồng, vẫn sẽ quay về với cuộc sống phú quý vốn có, chẳng may không như ý muốn, tuổi Thìn vẫn được quý nhân phù trợ, bên cạnh và đem đến cho họ cuộc đời mỹ mãn vạn người mê.

Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào 10 giờ 10 phút ngày 29/11: Sự nghiệp khởi sắc vượt bậc, song hỷ lâm môn, tiền bạc bát ngát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu thường thông minh và linh hoạt. Con giáp này cũng là những người dũng cảm và ngoan cường. Trong cuộc sống, con giáp này luôn giữ vững tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp.

Tử vi ngày 12/5 này cho biết, Dậu có tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, các chú Gà của chúng ta hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng, vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý. Nếu con độc thân thì đây chính là cơ hội tốt giúp bạn tìm kiếm được một nửa đích thực đáng mong đợi của mình.

Người tuổi Dậu vốn thông minh, sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc vào thời điểm này vô cùng khởi sắc, đặc biệt trong thời gian này sẽ gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào 10 giờ 10 phút ngày 29/11: Sự nghiệp khởi sắc vượt bậc, song hỷ lâm môn, tiền bạc bát ngát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người kiên nhẫn, biết nỗ lực và không ngừng cố gắng trong cuộc sống. So với những con giáp khác, người tuổi Mùi sống tình cảm, có cái nhìn tinh tế và biết giao tiếp trong xã hội, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, đi đến đâu cũng đều được giúp đỡ.

Người tuổi Mùi cần cù, siêng năng, không ngại đối mặt với thử thách để rèn luyện bản thân, để tích lũy được kinh nghiệm xây dựng cuộc đời viên mãn. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Hợi sẽ làm đâu thắng đó, cuộc sống viên mãn chưa đủ mà tiền bạc cũng rủng rỉnh.

Tử vi học có nói, vào 10 giờ 10 phút ngày 29/11, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển mình bất ngờ. Thời điểm này, vận may của tuổi Mùi mới lội ngược dòng.

Đặc biệt vào 10 giờ 10 phút ngày 29/11, mọi khó khăn ngày trước của tuổi Mùi đều được giải quyết ổn thỏa. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Mùi phát triển sự nghiệp, tìm kiếm được cơ hội làm giàu.

Thần Tài chốt sổ đỏ ghi tên 3 con giáp vào 10 giờ 10 phút ngày 29/11: Sự nghiệp khởi sắc vượt bậc, song hỷ lâm môn, tiền bạc bát ngát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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