Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng', kể từ 4h ngày 3/4, tiền bạc bất ngờ đến với 3 con giáp, vận trình sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 07:05

3 con giáp này đường công danh sự nghiệp của bạn đang rất rộng mở, tiền bạc dồi dào, gặp nhiều may mắn nên càng dễ dàng đạt được những điều mình muốn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có thể nói là con giáp may mắn nhất kể từ 4h ngày 3/4 bởi con giáp này được thần tài chiếu cố, vận may cứ liên tục kéo đến. Dù là khó khăn gì, tuổi Thìn cũng đều được quý nhân phù trợ, từ dữ hóa lành.

Ttuổi Thìn sẽ hưởng được thành quả từ đó. Công việc thuận lợi, suôn sẻ, kinh doanh phát đạt, làm đâu thắng đó. Nếu làm công ăn lương sẽ được trọng dụng, tăng lương. Nhìn chung, vận trình của tuổi Thìn cực kì sáng sủa. 

Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng', kể từ 4h ngày 3/4, tiền bạc bất ngờ đến với 3 con giáp, vận trình sáng rực như sao trời - Ảnh 1
Tuổi Thìn có thể nói là con giáp may mắn nhất kể từ 4h ngày 3/4 bởi con giáp này được thần tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù không tránh khỏi những lúc khó khăn, trở ngại ngáng đường nhưng bắt đầu từ 4h ngày 3/4, con giáp tuổi Tuất sẽ vượng vận quý nhân. Mọi người đưa tay tương trợ, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài.

Tử vi học có nói, con giáp này chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu được 10. Từ sự nghiệp đến hôn nhân đều viên mãn khiến ai cũng phải ganh tị. Đặc biệt hơn hết, tuổi Tuất luôn có tinh thần lạc quan nên họ chỉ cần vui vẻ sống thì đã thu hút được nhiều tài vận.

Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng', kể từ 4h ngày 3/4, tiền bạc bất ngờ đến với 3 con giáp, vận trình sáng rực như sao trời - Ảnh 2
Bắt đầu từ 4h ngày 3/4, con giáp tuổi Tuất sẽ vượng vận quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhắc đến con giáp may mắn, tài lộc kể từ 4h ngày 3/4 thì chắc chắn không thể bỏ qua được người tuổi Mùi. So với thời điểm trước đó, vận trình của Mùi đang được khởi sắc khá rõ, mọi chuyện trở nên thông thuận hơn rất nhiều.

Con giáp này quyết đoán và dứt khoát trong những quyết định của mình, điều đó giúp Mùi nắm bắt được những thời cơ hiếm có mà không phải ai cũng có may mắn như vậy. Đăc biệt, từ thời gian này trở đi, dù làm thuê hay là chủ thì Mùi cũng sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng phúc.

Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng', kể từ 4h ngày 3/4, tiền bạc bất ngờ đến với 3 con giáp, vận trình sáng rực như sao trời - Ảnh 3
Nhắc đến con giáp may mắn, tài lộc kể từ 4h ngày 3/4 thì chắc chắn không thể bỏ qua được người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi cuối tuần (2/4 - 3/4): 3 con giáp tài lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay

Tử vi cuối tuần (2/4 - 3/4): 3 con giáp tài lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay

Sách tử vi có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn tột đỉnh này gia chủ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, vạn sự suôn sẻ, kiếm được bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp 3 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 54 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn