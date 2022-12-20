Thần Tài chiếu độ từ giờ đến lễ Noel, 3 con giáp vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 11:36

Tử vi nói rằng, từ nay đến lễ Noel, 3 con giáp may mắn dưới đây vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dậu

Từ nay đến lễ Noel, người tuổi Dậu nhận được nhiều may mắn. Quý nhân xuất hiện có thể giúp con giáp có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về sự việc. Người trẻ tuổi nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi thêm những điều hay, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bạn trong tương lai.

Con giáp nên tranh thủ làm các công việc quan trọng trong thời gian này bởi sẽ thu được thành công vang dội. Chuyện tình cảm có nhiều bước tiến. Bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Tình yêu mặn nồng là động lực cho bạn thăng tiến từng ngày.

Thần Tài chiếu độ từ giờ đến lễ Noel, 3 con giáp vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh - Ảnh 1
Từ nay đến lễ Noel, người tuổi Dậu nhận được nhiều may mắn. Quý nhân xuất hiện có thể giúp con giáp có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về sự việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra thuận lợi từ thời gian này đến lễ Noel. Công việc báo hiệu tin vui, đây cũng là thành quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được. Tuy nhiên, tử vi khuyên con giáp này nên dành thêm thời gian để bồi dưỡng năng lực, hoàn thiện bản thân.

Tình yêu vẫn luôn mang tới cho con giáp cuộc thứ cảm xúc ngọt ngào không gì sánh được. Nhưng bản mệnh chớ nên chủ quan nghĩ rằng đã yêu nhau lâu thì không cần phải vun vén tình cảm mỗi ngày. Người ấy có thể sẽ cảm thấy tủi thân với sự vô tâm của bạn đấy.

Thần Tài chiếu độ từ giờ đến lễ Noel, 3 con giáp vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Sửu diễn ra thuận lợi từ thời gian này đến lễ Noel. Công việc báo hiệu tin vui, đây cũng là thành quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình hanh thông, suôn sẻ từ nay đến lễ Noel. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính. Giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, con giáp may mắn hãy thiết lập chi tiêu hợp lý để vừa có cuộc sống thoải mái vừa tiết kiệm được một khoản cần tương lai.

Đường công danh sự nghiệp ở thời điểm này tuy không có nhiều biến động nhưng ít nhất người tuổi này cũng không vướng phải những rắc rối nào về hiệu suất hay các mối quan hệ với đồng nghiệp. Tình cảm hài hòa, con giáp độc thân tìm được đối tượng như ý. Người đã có gia đình hạnh phúc viên mãn bên những người thân yêu.

Thần Tài chiếu độ từ giờ đến lễ Noel, 3 con giáp vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh - Ảnh 3
Người tuổi Hợi vận trình hanh thông, suôn sẻ từ nay đến lễ Noel. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đổi vận đỏ trong 5 năm tiếp theo, những con giáp may mắn nào chỉ cần ngửa mặt hứng mưa tiền, đưa nón hứng lộc, sống đời an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý?

Đổi vận đỏ trong 5 năm tiếp theo, những con giáp may mắn nào chỉ cần ngửa mặt hứng mưa tiền, đưa nón hứng lộc, sống đời an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý?

Đúng 5 năm tới, 3 con giáp may mắn gặp niềm vui tài lộc, vận trình phát đạt, tiền tài bao vây. Bản mệnh làm đâu thắng đó, cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi lễ Noel tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi ngày 20/12/2022 tu vi 12 con giap 20/12/2022 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 18 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 46 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn