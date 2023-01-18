Thần Tài chỉ điểm mệnh phú quý: 3 con giáp tháng 2 đón mưa tài lộc, tháng 3 hứng bão bạc vàng, sang giàu tìm đến, sung túc an khang

Tâm linh - Tử vi 18/01/2023 17:30

Bước sang tháng 2, tháng 3 năm mới, 3 con giáp này làm ăn may mắn, tài lộc ùn ùn kéo về, nhiều niềm vui và may mắn trong công việc và cuộc sống.

Tuổi Mùi

Bước sang tháng 2, tháng 3, tuổi Mùi có thể sẽ gặt hái được nhiều tài lộc vào thời điểm đầu tuần khi mà có Thiên Tài ở bên. Con giáp này khéo léo tận dụng thời gian rảnh để tăng thêm thu nhập cho mình, làm lụng vất vả nhưng bù lại tiền về tay đều đều.

Thần Tài chỉ điểm mệnh phú quý: 3 con giáp tháng 2 đón mưa tài lộc, tháng 3 hứng bão bạc vàng, sang giàu tìm đến, sung túc an khang - Ảnh 1

Sao Thiên Đức cho thấy các phương diện như công việc, tài chính của con giáp tuổi Mùi này sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bạn có cơ may đón nhận cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp với mức thu nhập khá hứa hẹn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý chính là 1 trong những con giáp may mắn nhất khi bước sang tháng 2, tháng 3, bởi nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều đạt được bước tiến đáng kể.

Trước hết, trong sự nghiệp, bản mệnh có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, dù khởi đầu có khó khăn nhưng đạt được kết quả mỹ mãn. Bản mệnh có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ.

Thần Tài chỉ điểm mệnh phú quý: 3 con giáp tháng 2 đón mưa tài lộc, tháng 3 hứng bão bạc vàng, sang giàu tìm đến, sung túc an khang - Ảnh 2

Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì tiền tài ắt dư dả. Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản...

Tuổi Mão

Vào tháng 2, tháng 3 tuổi Mão có sự sáng suốt trí tuệ. Con giáp này đã phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt giải quyết mọi trở ngại, khó khăn trong công việc một cách thuận lợi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh cả.

Thần Tài chỉ điểm mệnh phú quý: 3 con giáp tháng 2 đón mưa tài lộc, tháng 3 hứng bão bạc vàng, sang giàu tìm đến, sung túc an khang - Ảnh 3

Chẳng những công việc, thu nhập của bạn cũng có dấu hiệu tăng tiến khi tài lộc ào ào đổ về túi.

Vận trình tình duyên của người tuổi Mão chuyển biến tích cực. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý, nên coi trọng hơn tới vẻ ngoài của bản thân nhiều hơn để có thể gây ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với đối phương. Tình cảm vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi cả hai luôn đồng lòng trong mọi quyết định.

 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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