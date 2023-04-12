THẦN TÀI chỉ đích danh 4 tuổi số ĐỎ đổi vận trong 10 ngày nữa, mua nhà mua xe, vận trình lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 16:45

Chớp mắt đã qua gần nửa tháng 4, cùng đón xem đâu là con giáp may mắn trong 10 ngày tới theo danh sách Thần Tài chỉ điểm nhé.

Tuổi Mùi 

THẦN TÀI chỉ đích danh 4 tuổi số ĐỎ đổi vận trong 10 ngày nữa, mua nhà mua xe, vận trình lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi thông minh, phản ứng nhanh, luôn nỗ lực hết mình cho công việc lại cần cù ham học hỏi nên sẽ luôn thu được kết quả tốt.

Trong 10 ngày tới, do Thần Tài gõ cửa nên con giáp này có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Công việc thăng tiến mang lại nguồn thu chính ổn định, việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng mang lại những khoản tiền không nhỏ. Người tuổi Mùi không phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài.

Tuổi Mão

‏Người tuổi Mão rất lạc quan và năng động, họ quyến rũ, có tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng tình nghĩa và lẽ phải, có ý chí sắt đá và thường dành thời gian quý báu cho bạn bè. ‏

‏Nhờ được cát tinh phù hộ, trong 10 ngày tới người tuổi Mão tiền bạc rủng rỉnh, đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn bằng chính sức lực và sự may mắn của mình, dù phải tiếp xúc với đủ loại người nhưng các bạn không hề dễ bị lay động. Nếu thực sự có thể nắm bắt được cơ hội phát triển, thì chỉ cần phấn đấu là sẽ gặt hái được thành công.

Tuổi Dần 

THẦN TÀI chỉ đích danh 4 tuổi số ĐỎ đổi vận trong 10 ngày nữa, mua nhà mua xe, vận trình lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dần có nhiều chuyển biến tích cực ở cả công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm, nhất là những bạn trẻ còn đang bấp bênh.

Người tuổi Dần là con giáp may mắn trong 10 ngày tới, dù trước đó tài vận của Dần không được tốt cho lắm nhưng đừng quá lo lắng.

Trong trong 10 ngày tới, kho bạc sẽ được mở ra, vận may bất ngờ lên cao, hôn nhân hạnh phúc, vận may trời cho, bạn sẽ làm chủ được đồng tiền và được hưởng vinh hoa phú quý.

Ở nơi làm việc, đây là thời điểm tốt để bạn thể hiện mình, đừng bỏ lỡ. Bạn có thêm một số cơ hội mới, chẳng hạn như cơ hội việc làm mới, thăng chức,... Nếu làm việc đủ chăm chỉ, bạn có thể có nhiều thành công hơn nữa.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

Đúng 3 ngày tới (12 - 14/3), may mắn dồn dập, vận mệnh thăng hoa, 3 người tuổi này khởi sắc không ngừng, tiền bạc vây lấy thân

Đúng 3 ngày tới (12 - 14/3), may mắn dồn dập, vận mệnh thăng hoa, 3 người tuổi này khởi sắc không ngừng, tiền bạc vây lấy thân

Đúng 3 ngày tới (12 - 14/3), những con giáp này có nhiều may mắn, tiền bạc tình duyên đều hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này