Thần tài chỉ đích danh con giáp nữ nào càng kéo dài sự độc thân thì sự nghiệp càng tăng tiến?

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 12:20

Ngày nay, nhiều phụ nữ cũng giỏi giang và đa tài không thua kém gì đấng mày râu.

Tuổi Dậu

Hầu hết nữ tuổi Dậu được trời phú cho nét nữ tính độc đáo, dễ thu hút người khác phái. Họ còn có năng lực làm việc mạnh mẽ, có trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng nên sự nghiệp hanh thông, nhân duyên cũng rất vượng.

Trên thực tế, đường tình duyên của tuổi Dậu không được suôn sẻ cho lắm. Nguyên nhân là bởi họ đặt ra quá nhiều yêu cầu trong hôn nhân nên chẳng phải ai cũng đủ tiêu chuẩn.

Vậy nên trong lúc nữ tuổi Dậu chưa thể gặp được đối tượng ưng ý, họ sẽ dốc toàn lực cho sự nghiệp. Họ toàn tâm toàn ý, không ngại khó ngại khổ để giành lấy những thành tích mà mình đã đặt ra.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ đa phần đều có tư duy độc lập, làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm. Trong công việc họ khá nhạy bé, nên dễ xây dựng được sự nghiệp đáng mơ ước.

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Nữ tuổi Ngọ độc thân càng lâu thì sự nghiệp lại càng đạt được những bước tiến đáng nể. Đối với họ, chỉ có thành công trong sự nghiệp mới là mục tiêu lớn lao, còn về tình yêu mọi thứ đều tùy duyên. Chỉ cần bản mệnh sống lương thiện, duyên lành sẽ đến.

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Rồng bẩm sinh đã quý phái, có phong cách, nhìn chung đều có vẻ ngoài quyến rũ, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có chỉ số IQ và EQ cao, đẹp một cách cổ điển khiến ai cũng mê mẩn. Phụ nữ tuổi Thìn từ khi sinh ra đã có số phú quý, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, sống cuộc sống hạnh phúc hơn người, luôn được thần tài phù hộ, sung sướng, khỏe mạnh, ít khi khổ cực, không đau khổ vì tiền.

Đặc biệt những cô gái tuổi Thìn sinh vào khoảng từ 21 giờ đến 23 giờ tối, họ được sao Tử Vi chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có quý nhân giúp đỡ khi ra ngoài làm việc nên dễ thành công trong công việc. Nhiều bạn tuổi này lên làm lãnh đạo giỏi không thua kém đàn ông. Tuy nhiên vì bạn là con giáp nữ yêu cầu cao, lựa bạn đời rất kỹ nên thường kết hôn muộn. Nhưng khi lập gia đình rồi thì hôn nhân rất tốt, con cái của bạn ở nhà đa số đều hiếu thuận, khỏe mạnh. Bạn được chồng yêu thương nên sau này sẽ có cuộc sống vô cùng suôn sẻ, tài vận rất tốt.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

 

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