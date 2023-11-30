Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài lộc từ ngày 30/11 đến ngày 7/12: Hối hả gánh vàng về nhà, hứa hẹn giàu sang phú quý, gia đình thịnh vượng, lắm lộc nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình cảm vượng phát phúc lộc kéo tới đầy nhà từ ngày 30/11 đến ngày 7/12.

Tuổi Dần

Từ ngày 30/11 đến ngày 7/12, người tuổi Dần có thể kiếm được nhiều tiền nhờ sự hỗ trợ từ các mối quan hệ xung quanh, các quý nhân giúp đỡ họ thường là những người có địa vị khá cao trong xã hội.

Người tuổi Dần có thể khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng hoặc đảm nhận các vị trí cấp cao trong công ty, doanh thu của công ty có thành tích xuất sắc trong thời điểm này. Ngoài ra, người tuổi Dần thích sưu tập các bức thư pháp và tranh cổ, những thứ này cũng có thể mang thêm tiền vào tài khoản của họ.

Chúng ta có trở nên giàu có hay không chủ yếu phụ thuộc vào bản thân mình, chỉ cần chúng ta cố gắng tìm kiếm cơ hội làm giàu, không ngừng nỗ lực, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được những phần thưởng xứng đáng.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài lộc từ ngày 30/11 đến ngày 7/12: Hối hả gánh vàng về nhà, hứa hẹn giàu sang phú quý, gia đình thịnh vượng, lắm lộc nhiều tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày 30/11 đến ngày 7/12 là lúc để con giáp tuổi Thìn thực hiện những dự định mới để thỏa ước nguyện của mình. Thời điểm có Tả Phủ che chở nên mọi sự khó khăn đều được giúp đỡ. Công việc của bản mệnh lúc này khá tốt, mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà bạn đã đề ra, không có khó khăn gì là bạn không thể giải quyết miễn là bạn dành đủ thời gian tập trung.

Tình hình tài lộc của bản mệnh có nhiều dấu hiệu tốt, đáng mong đợi, không còn phải lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều về vấn đề tiền nong. Chuyện tình cảm của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, đào hoa vượng nhưng bạn cũng nên cân nhắc. Việc lựa chọn là cần thiết nếu bạn không muốn có những sai sót về sau khiến mình cảm thấy hối hận.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài lộc từ ngày 30/11 đến ngày 7/12: Hối hả gánh vàng về nhà, hứa hẹn giàu sang phú quý, gia đình thịnh vượng, lắm lộc nhiều tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con gà luôn được tiền bối, người thân trong gia đình quan tâm chỉ dạy, ưu ái hết lời. Theo nhận định của tử vi 12 con giáp, từ ngày 30/11 đến ngày 7/12 họ sẽ có nhiều cơ hội trong sự nghiệp và tài vận, tích cực làm ăn năng nổ, tin bạn chia lời thì tài chính sẽ vô cùng vượng vận.

Cát tinh của họ trong thời điểm này là sao Tử Vi, chỉ cần nỗ lực hết mình thì không chỉ tiền bạc thăng tiến, tình cảm và các chuyện cá nhân khác còn có thể từ hung thành cát, từ bại thành thắng. Tích cực nhìn nhận theo hướng lạc quan, tranh đấu dữ dằn nhưng hợp pháp, tử vi 12 con giáp tin rằng, họ sẽ trăm trận trăm thắng. 

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp nổ tài lộc từ ngày 30/11 đến ngày 7/12: Hối hả gánh vàng về nhà, hứa hẹn giàu sang phú quý, gia đình thịnh vượng, lắm lộc nhiều tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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