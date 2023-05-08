Thần Tài chấm sổ 3 con giáp vượt chông gai mang về phú ý đầu tuần này (9-10/5)

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 16:45

Sách tử vi năm 2023 có nói, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để các tuổi này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tuổi Sửu 

Thần Tài chấm sổ 3 con giáp vượt chông gai mang về phú ý đầu tuần này (9-10/5) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dõi tử vi đầu tuần, người tuổi Sửu đón không ít may mắn trong những ngày đầu của dịp nghỉ lễ dài hạn này. Công việc vẫn được con giáp này theo sát và tín hiệu tốt là mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì bạn tính toán.

Chẳng những vậy, con giáp này có khả năng sẽ có người nâng đỡ, thông qua đó bạn có thể tạo nên những dấu ấn cá nhân của mình. Bạn cũng có thể tận dụng cơ hội này để thiết lập, củng cố các mối quan hệ công việc, hợp tác tốt đẹp.

 

Thời điểm này bạn cũng có khá nhiều ưu thế và cơ hội về đường tài chính. Nhất là trong thứ 3, nhiều dấu hiệu cho thấy tiền đang đổ về túi bạn, kinh doanh đầu tư ở thời điểm này là quyết định khôn ngoan và có lợi cho bạn.

Rất có thể bạn sẽ sớm hiện thực hóa được một mục tiêu nào đó của mình mà không cần tốn quá nhiều công sức như dự tính trước đó.

 

Tuổi Thân 

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thân đều nhạy bén với thời cuộc và không ngừng phấn đấu cho tương lai. Đây chính là lý do vì sao dù còn khá trẻ nhưng Thân đã có vị trí vững vàng chốn công sở, được cấp trên xem trọng, đồng nghiệp kiêng nể.

Sách tử vi năm 2023 có nói, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thân ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Tiền chất từng đống, song hỷ lâm môn, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của con giáp giàu sang vô đối này.

Tuổi Mùi 

Thần Tài chấm sổ 3 con giáp vượt chông gai mang về phú ý đầu tuần này (9-10/5) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi có khả năng ngoại giao tốt, ở đâu cũng có thể tỏa sáng nhờ tài ăn nói khôn ngoan cùng tính cách thật thà. Khi giao tiếp với người tuổi Mùi, người khác sẽ cảm thấy rất dễ chịu, thỏa mãn.

Bản mệnh biết nhìn người, tuy giao tiếp rộng nhưng không dễ tin người, vẫn luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và cẩn trọng. Nếu đã tin tưởng ai, bản mệnh sẵn sàng giúp đỡ người đó, sống trọng tình cảm hơn bất kỳ ai. Vì vậy họ sống bình an cả đời, đón nhận may mắn nhờ phúc đức mình tạo ra.

Tuổi Mùi không tính toán với người khác mà sống dĩ hòa vi quý. Họ thường giữ cảm xúc riêng trong lòng, nếu không cần thiết sẽ không thể hiện ra để ảnh hưởng tới đối phương.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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