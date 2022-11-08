Thần Tài chấm số: 3 con giáp bước vào đại vận, giàu sang nứt vách, kinh doanh hưng vượng, đếm tiền mỏi tay vào cuối tuần này

Vào cuối tuần này, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Con giáp này nỗ lực hết mình, nhận nhiều cơ hội đầu tư tốt. Ngoài ra, nếu đang có ý định chuyển việc, bản mệnh cũng có thể tìm được cơ hội phù hợp.

Nhờ có năng lực và kinh nghiệm, tuổi Sửu có thể thương lượng được mức lương mong muốn. Người làm ăn kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp đối tác uy tín.

Con giáp này làm việc chăm chỉ không ngừng nên sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Con số may mắn: 7, 19

Màu sắc may mắn: vàng, lục

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân sẽ có thu hoạch và phát triển tốt vào cuối tuần này. Con giáp tuổi Thân có thể gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp của họ phát triển nhanh chóng, thu hoạch cũng tăng tiến.

Nhờ kiếm được tiền mà những khó khăn, rắc rối của họ đều được giải quyết. Mặc dù trước đây, con giáp này khá bất cẩn nhưng đến giờ họ cũng đã cải thiện rất nhiều khuyết điểm của mình, có tiến bộ trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, năng lực làm việc của họ được bồi đắp nên lợi nhuận thu về cũng tốt hơn. Vào cuối tuần này, tốc độ phát triển của con giáp tuổi Thân ngày càng tăng tốc, trình độ mọi mặt đều được cải thiện một cách vững chắc, đương nhiên việc kiếm tiền cũng không kém.

Con số may mắn: 1, 6

Màu sắc may mắn: đỏ, hồng

Tuổi Dần

Tuổi Dần còn ham học hỏi, không ngại khó khăn để hoàn thiện bản thân, tìm kiếm những điều tốt đẹp. Trải qua thử thách, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và càng trở nên tốt hơn, đạt nhiều thành tựu đáng nể hơn.

Tử vi dự báo rằng, vào cuối tuần này, tuổi Dần có cát tinh chiếu cố. Người làm công ăn lương, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp may mắn nhất định. Người đi làm ăn xa có quý nhân phù trợ. Bản mệnh được trao cho nguồn tài lộc dồi dào, đón nhận nhiều tin vui về tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng có bước tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh tìm được người mình thích hoặc có người khác phái để ý. Người đã có gia đình hưởng cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc.

Con số may mắn: 2, 14

Màu sắc may mắn: tím, cam

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.