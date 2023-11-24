Thần Tài bung tỏa vận may đúng 9 giờ sáng ngày 25/11: 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, cuồn cuộn quét sạch gian khó, gia đạo thập toàn thập vẹn

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 20:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc tấn tới, vận khí cao vút đúng 9 giờ sáng ngày 25/11.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, khôn ngoan và có tham vọng như nhau. Họ không bao giờ chấp nhận sự an bài của số phận mà luôn nỗ lực không ngừng để ngày mai phải tốt đẹp hơn hôm nay. Chính quyết tâm, sự khát khao khẳng định mình giúp Dần không quản khó khăn, khổ cực mà làm việc miệt mài, dám thử thách bản thân để gặt hái được nhiều thành công hơn.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, nhờ có sẵn mệnh phú quý nên dù hoàn cảnh có khiến Dần trầy trật đến mấy thì đúng 9 giờ sáng ngày 25/11, cuộc đời con giáp này sẽ hưng thịnh không ngờ. Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đón tài đón lộc vào nhà tới tấp, tha hồ ăn sung mặc sướng, sống xa hoa mấy đời cũng không hết tiền.

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 9 giờ sáng ngày 25/11: 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, cuồn cuộn quét sạch gian khó, gia đạo thập toàn thập vẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, điềm đạm, khá được lòng người. Họ không lạc lối trên con đường phát triển, luôn rất khiêm tốn, trốn tránh phiền phức, tránh xa ảnh hưởng của kẻ xấu.

Đúng 9 giờ sáng ngày 25/11 là thời điểm tốt đối với con giáp tuổi Mùi. Lúc này, tiến độ phát triển của họ nhanh hơn. Vì tâm lý tương đối bình thản, yên ổn nên họ làm việc hiệu quả, tránh xa khó khăn, rắc rối.

Những người này sẽ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp trong thời gian này. Từ một người "thấp cổ bé họng" ở công ty. họ phát huy được hết tài năng của mình, thành công nổi trội và ngày càng chứng tỏ "tầm vóc" không nhỏ của mình trong công việc.

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 9 giờ sáng ngày 25/11: 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, cuồn cuộn quét sạch gian khó, gia đạo thập toàn thập vẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 9 giờ sáng ngày 25/11 là thời điểm khá thuận tiện đối với tuổi Mùi. Với sự tương hỗ của Tam hợp, con giáp này sẽ gặp nhiều suôn sẻ.

Được sự giúp đỡ của quý nhân, công việc của tuổi Mùi lên như diều gặp gió. Những dự định trước đây đều có cơ hội thực hiện. Công việc đang trên đà phát triển.

Tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định. Tiền bạc làm ra nhiều, giúp cho con giáp này có thể tận hưởng và nâng cấp cuộc sống.

Thời điểm này, bản mệnh dễ tình cờ có được thông tin kinh doanh hữu ích từ người thân và bạn bè xung quanh. Con giáp này không cần phải phân tích và suy tính cân đo, chỉ cần theo sau quý nhân đầu tư, chẳng hạn như mua vàng, chứng khoán, dầu thô… đều có thể mang lại lợi ích tài chính.

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 9 giờ sáng ngày 25/11: 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra đựng vàng, cuồn cuộn quét sạch gian khó, gia đạo thập toàn thập vẹn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Chiều ngày 25/11: Phúc Tinh chỉ đích danh 3 con giáp chuẩn căn phú, kiếm sương sương tiền tỷ, sự nghiệp lên hương

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Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bùng nổ tài lộc, may mắn tột cùng chiều ngày 25/11.

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