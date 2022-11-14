Thần Tài bỏ quên: 3 con giáp bị vận đen đeo bám khắp nơi, tiểu nhân quấy phá, càng làm càng dư nợ, phải cực kỳ cẩn thận trong tuần này (14 - 20/11)

Một tuần chịu ảnh hưởng của Kiếp Tài ảnh hưởng đến thái độ và cách cư xử của con giáp khiến bạn luôn tỏ thái độ khó chịu với những người xung quanh, công việc giảm sút.

Sức khỏe suy giảm đáng kể, đặc biệt với những người có cơ thể yếu đuối trong tuần này càng dễ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp.

Tình cảm tuần này không được hòa thuận vì một trong 2 bạn đang có dấu hiệu chán ghén muốn dừng lại mối quan hệ tại đây, đây cũng chính là sự khổ tâm trong ngày của bạn.

Con số may mắn: 95

Giờ hoàng đạo: 6h

Tuổi Mão

Tuần này, tuổi Mão có thể sẽ phải vất vả hơn rất nhiều khi có nhiều vấn đề rắc rối xảy ra khiến bạn không kịp trở tay. Tinh thần làm việc của con giáp này có phần giảm sút do chịu ảnh hưởng của Thương Quan. Chính điều này khiến tiến độ trì trệ, lãng phí thời gian nhưng hiệu quả không được như yêu cầu.

Bạch Hổ hung tinh gây bất lợi, tốt nhất bạn cũng không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay hạng mục đầu tư trong tuần này, bởi tỉ lệ thành công không cao. Người kinh doanh, làm ngành nghề tự do đối mặt với một tuần làm việc không mấy thuận lợi, gặp rắc rối nhiều về nguồn vốn.

Chuyện tình cảm không được tốt. Cho dù người độc thân rất vất vả mới tìm kiếm được người hợp ý nhưng chặng đường yêu phía trước có vẻ còn rất gian nan, đến với nhau chẳng hề dễ dàng. Cả hai sẽ còn cần phải cùng nhau vượt qua nhiều thách thức nữa mới có thể kiểm chứng được tình cảm này.

Người đang yêu cảm thấy thất vọng, chán nản trong công việc nhưng lại có xu hướng quay ra trút giận lên nửa kia của mình khiến mâu thuẫn không ngừng nảy sinh. Bạn nên nhìn nhận lại thái độ của bản thân trước khi tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.

Con số may mắn: 92

Giờ hoàng đạo: 12h

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 14/11 đến 20/11/2022, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi có thể gặp không ít rắc rối. Điềm báo có thị phi ập tới, kẻ tiểu đồn thổi những chuyện sai lệch về bản mệnh. Con giáp này được nhắc nhở cần giữ vững tinh thần để đối phó với những thủ đoạn xấu xa.

Để giảm thiểu tối đa những xui xẻo không đáng có, tuổi Mùi nên làm việc thật cẩn thận. Hãy cứ tin tưởng vào chính mình và không để bản thân bị phân tâm bởi ý kiến của người khác là điều bản mệnh cần làm. Thoát khỏi trạng thái bị động để chủ động hơn trong mọi việc, con giáp này sẽ sớm vượt qua sóng gió.

Tình, tiền đều đen, vận số của 3 con giáp trong tuần này cực kỳ ảm đạm. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc lên xuống thăng trầm. Không phải con giáp này không nắm bắt được vận may bất ngờ mà là nguy cơ phá tài hao lộc có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần sơ hở một chút là có thể khiến tiền bạc vất vả kiếm được bỗng chốc tan biến.

Đây cũng là một tuần mới đầy sóng gió cho chuyện tình cảm của tuổi Mùi. Nhân duyên lận đận, dù yêu thương nhau nhưng hai người chưa chắc đã đến được với nhau. Bản mệnh dù có một vài cơ hội tình cảm nhưng đa phần lại là đào hoa dữ, lắm mối tối nằm không, vẫn chịu cảnh cô đơn lẻ bóng đi về.

Con số may mắn: 01

Giờ hoàng đạo: 14h

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm